العراق.. الكاظمي وبارزاني يبحثان الغارة التركية

العالم-العراق

وبحث الطرفان خلال اللقاء مجمل الملفات الوطنية والقضايا التي تهم حياة المواطنين وتقديم الخدمات لهم وسبل استمرار العمل المشترك بين بغداد وأربيل بالنحو الذي يحقّق الأمن الغذائي للعراقيين جميعا.

كما أعرب الجانبان في بيان رسمي عن إدانتهما بشدة للاعتداءات التركية على الأراضي العراقية ولا سيما الاعتداء الأخير الذي أودى بحياة العديد من المواطنين الأبرياء.

وشددا على أهمية الاتفاق على رؤية موحدة للتعاطي مع الاعتداء والتحقيق في ملابسات الاعتداء بالنحو الذي يعزز سيادة العراق ويعمل على عدم المساس بها مستقبلا.

هذا، وناقش الكاظمي وبارزاني التنسيق الأمني بين القوات الأمنية الاتحادية وقوات المنطقة وأهمية ذلك في استمرار مجابهة تهديد "داعش" والتنظيمات الإرهابية الأخرى وضمان عدم تهديدها لأمن العراقيين من جديد.

وتطرقا في السياق إلى معالجة آثار التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم والمنطقة وأهمية تهيئة الأجواء الملائمة للتنمية الاقتصادية.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على تعميق الحوارات بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الموارد الطبيعية في منطقة كردستان العراق لمعالجة القضايا العالقة.

وشدد الكاظمي على أهمية العمل بروحية الفريق الواحد والتركيز على المشتركات بالنحو الذي يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للشعب العراقي بمختلف أطيافه.