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الناتو سيجري مناورات "نسيم البحر 2022" في البحر الأسود

الناتو سيجري مناورات
الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

أفادت وكالة "تاس" الروسية نقلا عن مصدر مطلع بأن حلف "الناتو" سيجري مناورات "نسيم البحر 2022" في البحر الأسود على سواحل فارنا البلغارية، على مسافة بعيدة من الساحل الأوكراني.

العالم-اوروبا

وأشار المصدر إلى أن هذه المناورات هي الأكبر في المنطقة منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال إن "هذه التدريبات المزمعة تهدف لتعزيز التماسك العسكري للقوات البحرية لحلف الناتو" وليس لها علاقة بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأضاف أنه "سيتم تنفيذها في المياه البلغارية على مسافة كبيرة من الجزء الشمالي للبحر الأسود".

ولفت إلى أن "أوكرانيا أو الدول الشريكة للحلف لن تشارك هذه المرة في هذه المناورات، على عكس المرات السابقة".

وأشار إلى أنه المناورات ستشار كفيها 24 سفينة وعدة طائرات وطائرات هليكوبتر وطائرات بدون طيار وحوالي 1400 عسكري من 11 دولة من دول الناتو.

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