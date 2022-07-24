عدد ضحايا السيول في جنوب ايران بلغ 21 شخصا

العالم - ايران

وقال خوبيار في تصريح ادلى به لوكالة الجمهورية الإسلامية للانباء "ارنا" اليوم السبت ، إن "الأمطار الغزيرة التي هطلت في مدينة استهبان الواقعة في ضواحي سلطان شهباز أدت إلى فيضان سد رودبال ، ما ادى الى مصرع 21 شخصا وفقدان شخصين.

واضاف: انه تم ارسال 30 فريقا للبحث والإنقاذ والاستطلاع ، والإنقاذ الجوي إلى المنطقة.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت مساء الجمعة في مدينة استهبان الواقعة في ضواحي منطقة سلطان شهباز الى فيضان نهر رودبال وحدوث السيول.

وتقع مدينة استهبان على بعد 174 كيلومترًا الى الشرق من مدينة شيراز مركز محافظة فارس جنوب ايران.