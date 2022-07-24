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وزير الامن: ايران دولة كبرى في المنطقة وقادرة على الانتصار في ساحة المواجهة

وزير الامن: ايران دولة كبرى في المنطقة وقادرة على الانتصار في ساحة المواجهة
الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٤:١٨ بتوقيت غرينتش

صرح وزير الامن في الجمهورية الاسلامية الايرانية حجة الاسلام اسماعيل خطيب، أن ايران تتعرض لحروب شاملة من قبل العدو مؤكدا ان ايران اليوم باعتبارها قوة كبرى وحاسمة في المنطقة، قادرة على حشد كل طاقاتها وقواها وتحقيق الانتصار في ساحة المواجهة.

العالم - ايران

وفي حديثه السبت خلال مشاركته في اجتماع للمجلس الامني بمحافظة كيلان شمال ايران، أشار حجة الاسلام خطيب الى الحضور الفاعل والجهادي لرئيس الجمهورية وجهوده المتواصلة في الحكومة، وقال: من اجل حل مشكلات ومطالب الشعب المشروعة، لابد من العمل وبذل الجهود بروح ثورية وجهادية.

ونوه الى المحاولات المحمومة من قبل العدو لشن حروب شاملة ضد الجمهورية الاسلامية من خلال التحالفات العسكرية والثقافية والسياسية والارهابية والتخريبية، الى جانب الفضاء الافتراضي، وقال: ان ايران باعتبارها قوة كبرى وحاسمة في المنطقة، يمكنها من خلال تعبئة كل طاقاتها من قوات عسكرية وامنية وامكانيات ثقافية واعلامية الحضور بكل قواها في ساحة المواجهة وتحقيق الانتصار فيها.

وفي جانب اخر من حديثه اعتبر توجيه السيولة النقدية نحو الانتاج من اهم سياسات الحكومة واضاف: ان مكافحة اي فساد واطماع تعد من تاكيدات سماحة قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية.

واعتبر توجيه السيولة النقدية نحو الانتاج وتوفير فرص العمل والاستثمار من تاكيدات قائد الثورة الاسلامية وقال: ان الحكومة تعتبر نفسها مكلفة بتوفير الظروف اللازمة لتوجيه الاستثمارات نحو الانتاج وتوفير فرص العمل.

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