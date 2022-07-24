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طبيب بايدن يكشف إصابته بسلالة شديدة العدوى من كورونا

طبيب بايدن يكشف إصابته بسلالة شديدة العدوى من كورونا
الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلن كيفين أوكونور، طبيب البيت الأبيض يوم أمس، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يكون مصابا بسلالة شديدة العدوى سريعة الانتشار من فيروس كورونا.

العالم - منوعات

وأشار طبيب البيت الأبيض إلى أنه يعاني الآن من آلام في الجسم والتهاب في الحلق منذ جاء اختباره للفيروس إيجابيا.

وكشف أوكونور، في تحديث له عن حالة بايدن أن الأعراض السابقة، ومن بينها سيلان الأنف والسعال، أصبحت "أقل إزعاجا".

كما قال إن العلامات الحيوية لبايدن، مثل ضغط الدم ومعدل التنفس، "لاتزال طبيعية".

جاءت نتيجة اختبار بايدن للفيروس ايجابية صباح يوم الخميس، ومنذ ذلك الحين وهو في عزلة بالبيت الأبيض.

فيما أكد مسؤولو الإدارة أن أعراض الإصابة خفيفة لأنه تلقى أربع جرعات من اللقاح، وبدأ بتناول عقار مضاد للفيروس بعد إصابته بالعدوى.

وخلال اجتماع افتراضي مع مستشاريه الاقتصاديين يوم الجمعة قال بايدن"أشعر أنني أفضل بكثير مما أبدو".

وفي تحديث السابق بشأن صحة الرئيس، قال أوكونور إن درجة حرارة الرئيس كانت مرتفعة مساء الخميس، لكنها عادت إلى معدلها الطبيعي الآن.

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طبيب بايدن يكشف إصابته بسلالة شديدة العدوى من كورونا

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