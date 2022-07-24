'حماس' تصدر بيانا حول مواجهات نابلس: دليل على بسالة شعبنا ضد الاحتلال

العالم - فلسطين

ووجه الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع التحية إلى شبHب المقاومة الذين هبوا في استبسال عظيم وتصدوا لاقتحام الاحتلال لمدينة نابلس بكل عنفوان واقتدار.

وأضاف "هذه المواجهات المستمرة تبرهن على أن ثورة شعبنا لن تتوقف إلا بزوال الاحتلال وستظل نابلس وجنين وكل مدن الضفة عصية عن الانكسار، وستواصل مقاومتها حتى إفشال أهداف الاحتلال وكنسه عن كل أراضينا".

واستشهد مقاومان من كتائب شهداء الأقصى، فجر اليوم الأحد، وأصيب 9 مواطنين آخرين، في اشتباكات مسلحة اندلعت مع قوات الاحتلال الصهيوني، في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عن استشهاد الشابين عبد الرحمن صبح (29 عاماً)، ومحمد العزيزي (22 عاماً) برصاص قوات الاحتلال، خلال الاشتباكات العنيفة التي دارت في البلدة القديمة واستمرت قرابة 4 ساعات.