اعلان جدري القردة حالة طوارئ صحية عالمية وتحذير المثليين

العالم - أوروبا

جدري القردة حالة طوارئ صحية عالمية، بعد أن منحته منظمة العالمية أو بالأحرى رئيسها تيدروس أدهانوم غيبريسوس أعلى مستوى تحذير تعطيه منظمته للأمراض. والسبب بحسب تيدروس دق ناقوس الخطر بأن هناك حاجة إلى تعامل دولي منسق والى إطلاق التمويل والجهود العالمية للتعاون في تبادل اللقاحات والعلاج.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس:"على الرغم من أنني أعلن حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، إلا أن هذا التفشي يتركز في الوقت الحالي بين الرجال المثليين، وخاصة أولئك الذين لديهم شركاء متعددون".

هذا القرار المثير للجدل جاء بعد يومين من اجتماعات عقدتها لجنة من الخبراء لمناقشة التوصية المحتملة بشأن القرار غيبريسوس باعتباره المدير العام للمنظمة والذي عادة ما يعتمد عليه في قراره الأخير. لكن القرار النهائي كان مخالفاً لرأي الأغلبية كون اللجنة لم تتمكن من التوصل إلى توافق في الآراء وحصل فيها الانقسام. وبحسب غيبريسوس نفسه، فإن تسعة أعضاء من لجنة الخبراء كانوا ضد الإعلان مقابل تأييد ستة أعضاء، معتبراً أنه تعين عليه التدخل حتى يكون الصوت المرجح لحل الخلاف حول إعلان تفشي المرض.

يذكر أن غالبيّة الخبراء أوصوا في حزيران الماضي بألا تُعلن منظّمة الصحّة حال طوارئ صحّية عامة تثير قلقاً دولياً.لكن مدير مركز منظّمة الصحّة العالميّة لقانون الصحّة لورنس غوستن اعتبر أن جدري القردة خرج عن السيطرة ولا يوجد سبب قانوني أو علمي أو صحّي لعدم إعلان حالة طوارئ صحّية عامّة دولية. وأكّدت دراسة نُشرتها مجلّة 'نيو إنغلند جورنال أوف ميديسين'، تستند إلى بيانات من ست عشرة دولة مختلفة، أنّ الغالبيّة العظمى (95%) من الحالات الحديثة المصابة، انتقلت أثناء اتّصال جنسي وأنّ 98% من الحالات سُجّلت لدى رجال مثليّين وثنائيّي الجنس. وجرى تسجيل أكثر من 16000 حالة إصابة بجدري القردة في أكثر من 72 دولة حتى الآن هذا العام بالإضافة إلى خمس وفيات في أفريقيا. وفي نيويورك تلقى إلى الآن آلاف الأشخاص لقاح يتم تسويقه تحت اسم 'جينيوس' في الولايات المتحدة، بينما يطلق عليه في أوروبا اسم 'إيمفانيكس'.