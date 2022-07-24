رئیسي يوعز لوزیر الداخلية اجراء دراسة ميدانية لمتضرري سيول 'استهبان'

العالم - ايران

وأعرب الرئيس آية الله رئيسي في رسالته لوزير الداخلية عن بالغ حزنه وأسفه لمصرع وفقدان عدد من المواطنين، وكلفه بزيارة المنطقة ودراسة آخر اوضاع المتضررين بالسيول التي ضربت مدينة استهبان، والبت في أي تقاعس وتماهل محتمل لوقوع هذا الحادث.

كما أعرب رئيس الجمهورية عن تضامنه ومواساته للعوائل التي فقدت اعزاءها في هذا الحادث، وابتهل الى الله تعالى بالرحمة والمغفرة لضحايا هذا الحادث المؤلم.

وتسببت امطار غزيرة في مدينة استهبان قرب سلطان شهباز في محافظة فارس جنوب ايران بحدوث سيول من سد رودبال اسفرت عن مصرع 21 شخصا اضافة الى فقدان شخصين.

وتقع مدينة استهبان على مسافة 174 كم من شيراز مركز محافظة فارس جنوب ايران.