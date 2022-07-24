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روسيا تدرج 5 دول جديدة في قائمة البلدان غير الصديقة لها

روسيا تدرج 5 دول جديدة في قائمة البلدان غير الصديقة لها
الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٧ بتوقيت غرينتش

صادقت الحكومة الروسية في مارس الماضي على قائمة للدول والأقاليم الأجنبية التي ترتكب أعمالا غير ودية تجاه روسيا.

العالم - روسيا

وأعلنت الحكومة الروسية، قائمة الدول غير الصديقة لروسيا وأدرجت عليها كلا من اليونان والدنمارك وسلوفينيا وكرواتيا وسلوفاكيا.

وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي لمجلس الوزراء الروسي: "لا تعد القائمة التي صادقت عليها الحكومة وثيقة نهائية، ومع الأخذ بعين الاعتبار الأعمال العدائية للدول الأجنبية الموجهة ضد البعثات الروسية في الخارج، يمكن توسيعها".

وذكر البيان عدد الموظفين الذي يمكن للبعثات الدبلوماسية للدول غير الصديقة توظيفهم في الأراضي الروسية.

فمثلا، يمكن لليونان توظيف 34 شخصا، والدنمارك – 20 شخصا، وسلوفاكيا – 16 شخصا. أما سلوفينيا وكرواتيا فلن تتمكنان من توظيف أحد للعمل في بعثاتهما الدبلوماسية والقنصلية.

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