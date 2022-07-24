ما وراء تغذية أمريكا للحرب بأوكرانيا عبر تزويدها بمنظومة صواريخ؟

خاص بالعالم

وقال عيد في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان مراكز الابحاث الامريكية والاستراتيجيين في امريكا يعتبرون ان هذه الحرب فشلت وان روسيا لم تستنزف، بل ان من تستنزف هي القوى الاوروبية والعالم برمته بما فيها امريكا.

واوضح عيد ان ارتفاع اسعار الطاقة قد زادت من خزائن روسيا بمليارات الدولارات، وهذا يعني ان استمرار في هذه الحرب الفاشلة مزيد من الالم للاتحاد الاوروبي وللعالم برمته ومن ضمنه امريكا.

ورأى ان طلب الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي المزيد من الاسلحة للسعي بافشال روسيا في الحرب، لانه عميل ودمية بيد امريكا وان قرار ايقاف الحرب واستمراره ليس بيد زيلينسكي، بل بيد الرئيس الامريكي هو من يقرر.

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