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الاحتلال يعترف باستخدامه الصواريخ باشتباكات نابلس

الاحتلال يعترف باستخدامه الصواريخ باشتباكات نابلس
الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٧ بتوقيت غرينتش

اعترف جيش الاحتلال باستخدامه الصواريخ فجر اليوم الاحد باستهداف احد المنازل في نابلس.

العالم - الاحتلال

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن قوات من المستعربين وجيش الاحتلال اقتحمت المدينة فجر اليوم لاغتيال أو اعتقال عدد من المطاردين.

ونقلت يديعوت عن جيش الاحتلال أن الهدف من العملية العسكرية في نابلس هو ضبط أسلحة واعتقال مطلوبين، وقد حاصرت قوات الاحتلال ثلاثة منازل، واشتبكت مع مطاردين ومقاومين لثلاث ساعات.

واستشهد مقاومان من كتائب شهداء الأقصى، فجر اليوم الأحد، وأصيب 9 مواطنين آخرين، في اشتباكات مسلحة اندلعت مع قوات الاحتلال الصهيوني، في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عن استشهاد الشابين عبد الرحمن صبح (29 عاماً)، ومحمد العزيزي (22 عاماً) برصاص قوات الاحتلال، خلال الاشتباكات العنيفة التي دارت في البلدة القديمة واستمرت قرابة 4 ساعات.

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