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رام الله تدين جريمة اغتيال الشابين صبح والعزيزي في نابلس

رام الله تدين جريمة اغتيال الشابين صبح والعزيزي في نابلس
الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٩ بتوقيت غرينتش

أدان الناطق باسم السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، جريمة اغتيال الشابين عبد الرحمن صبح، ومحمد العزيزي في نابلس فجرا، وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عنها.

العالم - فلسطين

وأكد أبو ردينة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأحد، أن تلك الجرائم لن تقهر شعبنا، ولن تفتت من عزيمته.

وقال: إن "استمرار عدوان الاحتلال على شعبنا ليس غريبا على حكومات الاحتلال، وإن المنطقة ستبقى في دوامة العنف حتى إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام العادل".

وأشار أبو ردينة إلى أن اللجنة المركزية لحركة "فتح" اجتمعت قبل يومين، وستجتمع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قريبا، لتقييم الأوضاع عقب زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وبين أن الرئيس محمود عباس أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن خلال لقائهما في بيت لحم، بأن قرارات المجلس المركزي لا يمكن تأجيلها إلى ما لا نهاية، وأنها مطروحة على الطاولة.

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