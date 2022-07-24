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السعودية تطالب يوتيوب بإزالة الإعلانات المخالفة لقيمها ومبادئها

السعودية تطالب يوتيوب بإزالة الإعلانات المخالفة لقيمها ومبادئها
الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٨ بتوقيت غرينتش

طالبت السعودية،منصة "يوتيوب" بإزالة إعلانات تقول إنها مخالفة للقيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، قبل أن تهددها باتخاذ الإجراءات القانونية ضدها في حال استمرار بثها.

العالم - السعودية

وقال بيان صادر عن هيئتي "الإعلام المرئي والمسموع" و"الاتصالات وتقنية المعلومات" (حكوميتان) أمس السبت، ، إنه قد لوحظ قيام "يوتيوب، وهو منصة تابعة لشركة جوجل"، بعرض إعلانات موجهة لمستخدميها داخل السعودية، تضمّن بثّها محتوى يتعارض مع القيم والمبادئ الإسلامية والمجتمعية، ويخالف ضوابط المحتوى الإعلامي بالمملكة وسياسة المنصة.

وشددتا على ضرورة التزام مختلف منصات المحتوى الرقمي بالضوابط والأنظمة المعمول بها في السعودية.

وأضاف البيان أن الهيئتين طلبتا من "يوتيوب" إزالة تلك الإعلانات والالتزام بالأنظمة، مشيرا إلى أنه ستتم متابعة التزامها، وفي حال استمرار بثّ المحتوى المخالف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقا لنظامي الاتصالات والإعلام المرئي والمسموع.

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