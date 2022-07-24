تعيين 'سعيد ايرواني' مندوبا جديدا لايران لدى الأمم المتحدة

العالم - ايران

وافاد مراسل وكالة فارس انه تم تعيين "سعيد إيرواني"، مساعد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ، سفيراً ومندوبا جديداً للجمهورية الإسلامية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، خلفاً لـ "مجيد تخت روانجي".

وأكد مصدر مطلع في تصريح لمراسل وكالة فارس هذه النبأ، وقال" إن "سعيد إيرواني" سيترأس مكتب الممثلية الدائمة للجمهورية الإسلامية الايرانية لدى الأمم المتحدة بدلاً من "مجيد تخت روانجي".

وعمل ايرواني في السابق قائما باعمال السفارة الايرانية في بغداد، وأمين المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية ومساعد السياسة الخارجية والأمن الدولي في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي، كما ترأس الوفد الإيراني في المفاوضات بين إيران والسعودية في بغداد.

في مايو/أيار الماضي عقدت الجولة الخامسة من المفاوضات بين إيران والسعودية في بغداد، وترأس وفدي السعودية وإيران المفاوضين خالد الحميدان، رئيس جهاز المخابرات السعودية، وسعيد ايرواني مساعد أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الإيراني.

وكان مندوب ايران السابق لدى الامم المتحدة مجيد تخت روانجي قد تولى مهامه في ابريل /نيسان 2019.