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عودة 60% من الحجاج الإيرانيين الى البلاد

عودة 60% من الحجاج الإيرانيين الى البلاد
الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

بعد انتهاء مناسك الحج عاد نحو 24 ألف حاج من الحجاج الايرانيين الى البلاد اي 60 بالمائة من العدد الكلي البالغ نحو 39 الفا و 600 حاج.

العالم - ايران

وبعد مرور 10 أيام على بداية عودة الحجاج إلى البلاد ، عاد حوالي 24 ألفا الى الوطن في اطار 94 رحلة جوية ، وستستمر عملية العودة لغاية يوم الجمعة القادم.

وتمت الرحلات الجوية للحجاج الايرانيين الى الديار المقدسة عبر مطاري المدينة المنورة وجدة، حيث زار البعض المدينة المنورة اولا ثم توجهوا الى مكة المكرمة لاداء مناسك الحج وبعدها العودة الى البلاد عن طريق مطار جدة فيما زار البعض الاخر مكة المكرمة وادوا مناسك الحج ثم زاروا المدينة المنورة للعودة منها الى البلاد.

وبحسب آخر الإحصائيات ، يتواجد في مكة المكرمة في الوقت الحاضر اكثر من 8 آلاف حاج ايراني في اطار 65 قافلة وأكثر من 6 آلاف و 900 حاج في اطار 57 قافلة في المدينة المنورة، اي نحو 15 ألفا ما نسبته أقل من 40٪ ، في أرض الوحي ، فيما عاد 24 ألفًا إلى البلاد.

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