أهم عناوين الصحف الإيرانية صباح اليوم الأحد 24 يوليو 2022

ايران ..

رئيس الجمهورية لنظيره الفرنسي هاتفيا .. إجراءات الحظر ضد إيران بضرر الإقتصاد العالمي.

اطلاعات ..

رئيسي لماكرون .. لولا قيام إيران بالتصدي للإرهاب لكان "داعش" قد أقام خلافته الإرهابية بأوروبا .

جوان ..

الخيار العسكري بات مطروحا على الطاولة في العراق للرد على الإعتداءات التركية .

رسالت ..

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لفتح تحقيق أممي في الهجمات التركية على العراق.

سياست روز ..

النظام الخليفي يقيل مسؤولا من الأسرة الحاكمة لرفضه مصافحة السفير الصهيوني بالمنامة .

جمهوري اسلامي ..

وزير الخارجية العراقي يتحدث عن الإعداد لإجتماع بين وزيري خارجية إيران والسعودية .

وطن امروز ..

الإتحاد الأوروبي الخاسر الأكبر بالحرب الأوكرانية .. سقوط الحكومة الإيطالية وأزمات ببريطانيا وألمانيا.

قدس ..

هنغاريا تحذر من التبعات الخطيرة للعقوبات المفروضة على روسيا على إقتصاديات البلدان الأوروبية.

آرمان ملي ..

القوات الأوكرانية تشن هجمات على مواقع للجيش الروسي بإقليم دونباس شرق أوكرانيا.

آفتاب يزد..

نواب بالبرلمان الفرنسي يدعون لتشكيل دولة فلسطينية مطالبين بمقاطعة الكيان الصهيوني .

كيهان ...

محافل إعلامية أمريكية تعتبر جولة بايدن للمنطقة مؤشر إنهيار لمكانة أمريكا الإستراتيجية.

مردم سالاري ..

الإتفاق النووي ما زال في غيبوبة في ظل المماطلات والتهديدات الأمريكية .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد

جوان ...

صحيفة جوان كتبت عن الاجواء والتطورات في الساحة العراقية التي ترتبط بالهجوم التركي الاخير على منتجع سياحي في شمال العراق في مقالها (الخيار العسكري بات مطروحا على الطاولة بالعراق )..

تتفاعل انعكاسات وردود الفعل الخاصة بالقصف التركي لمنتجع سياحي بمحافظة دهوك بشمال العراق في الداخل العراقي متخذة عدة مسارات, فالى جانب الغضب الشعبي العارم ضد تركيا, رفع العراق شكوى رسمية الى مجلس الامن الدولي مطالبا بعقد جلسة طارئة حول الاعتداءات والانتهاكات التركية.. وردود الفعل لم تتوقف عند هذا الحد ..

"إن هناك مؤشرات حول تزايد إحتمال لجوء العراق للخيار العسكري للتصدي لأية إنتهاكات تركية لسيادته ولأية هجمات تركية "

من بين هذه المؤشرات اصدار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعليمات لقيادة العمليات المشتركة بالقيام بالخطوات اللازمة للتصدي لاي عدوان تركي, وكذلك شن تنظيمات عراقية هجمات بالمسيرات على مواقع للجيش التركي في الاراضي العراقية واعلان فصائل مقاومة من بينها عصائب اهل الحق استعدادها للتصدي للاحتلال التركي و قيام الحشد الشعبي باستعراض عسكري بحضور الكاظمي في رسالة لانقرة.

خراسان ..

في مقالها الذي يحمل عنوان ( أهداف تركيا من وراء إحتلال أراض عراقية) كتبت صحيفة خراسان ..

تركيا دأبت منذ سنوات على تبرير تدخلها العسكري في شمال العراق وسوريا بالذريعة المعروفة التي تتحدث عن ملاحقة حزب العمال الكردستاني التركي الذي تصنفه جماعة ارهابية. ولكن هذه الذريعة تخفي في الواقع اهداف اخرى ترتبط باحلام احياء الدولة العثمانية ..

" إن ما يريده أردوغان من وراء إحتلال أراض في شمال العراق وسوريا هو ضم مناطق بالبلدين كانت خاضعة للحكم العثماني"

الى جانب ذلك تركز تركيا على احتلال تلك المناطق الغنية بثرواتها الطبيعية من نفط وغاز وانتاج زراعي. ومن هنا فأن كلامهاعن ملاحقة حزب العمال الكردستاني لم يعد يقنع احد, ومثل هذه الذريعة المكشوفة لا تبرر انتهاك حقوق وسيادة البلدان الاخرى واحتلال اراضيها.

اطلاعات ..

نشرت صحيفة اطلاعات تقريرا يتحدث عن ( تردد ألمانيا بمواصلة دعم أوكرانيا ) جاء فيه ..

قالت وزيرة الخارجية الالمانية "انالينا بيربوك" ان المانيا قد تواجه مشكلة جدية في مواصلة تقديم الدعم لاوكرانيا في حالة حدوث نقص كبير في امدادات الغاز بسبب احظر على استيراد الطاقة من روسيا.

"الوزيرة بيربوك أوضحت ان نقص الغاز قد يفجر إضطرابات داخلية واسعة بألمانيا وعندها سيكون من الصعب مواصلة دعم أوكرانيا"

وفسر مراقبون هذه التصريحات بكونها مؤشر جديد على واقع هشاشة الموقف الاوروبي ازاء اوكرانيا, ويرى هؤلاء المراقبين ان فصل الشتاء باوروبا في ظل نقص امدادات الغاز الروسي قد يكشف عن حدوث تغييرات في مدى وطبيعة التزامات الاتحاد الاوروبي بدعم اوكرانيا .

ايران ..

صحيفة ايران استعرضت تأريخ تاسيس حزب الله لبنان مرورا بانتصارته العظيمة على الكيان الصهيوني والى تحوله لقوة استراتيجية اليوم وكتبت في مقالها ( 120 ألف صاروخ يترصد "بإسرائيل")..

بعد مرور اربعين عاما على تأسيسه يقف حزب الله لبنان اليوم كالجبل الشاهق الصلب مقابل الكيان الصهيوني, فحزب الله الذي هزم القوات الصهيونية في معارك وحروب فاصلة واجبرها على الانسحاب من جنوب لبنان عام الفين والحق هزائم بها بعد ذلك ايضا, بات يمثل قوة استراتيجية اقليمية بكل معنى الكلمة اليوم.

"إن ترسانة حزب الله من الصواريخ تضم حسب بعض التقديرات مئة وعشرين ألف صاروخ من مختلف الطرازت"

وهناك ايضا ترسانته من الطائرات المسيرة من دون طيار, والواقع ان هذه الترسانة الصاروخية تحولت الى كابوس حقيقي للصهاينة حيث تعطي حزب الله القدرة على اطلاق ثلاثة الاف صاروخ في اليوم على كل شبر في فلسطين المحتلة, واضافت مسيرات حزب الله رعبا جديدا للصهاينة, هذا الى جانب الخبرات القتالية العميقة التي اكتسبها مقاتلوا حزب الله.

والواقع هو ان حزب الله لبنان بات قادرا على تحويل فلسطين المحتلة لجحيم للصهاينة في اية حرب مقبلة .

جمهوري اسلامي ..

كتبت صحيفة جمهوري اسلامي في تقرير لها عن ( بدء الإستفتاء على الدستور التونسي الجديد) قائلة ..

على الرغم من كل الاحتجاجات والانتقادات الداخلية ضد مسودة الدستور التونسي الجديد ومقاطعة العديد من القوى السياسية للاستفتاء العام المقرر ..

"بدأت المرحلة الأولى من الإستفتاء على الدستور التونسي الجديد المقترح, وهي مرحلة تشمل التونسيين المقيمين في الخارج"

ان قوى المعارضة التونسية تطرح مآخذ عديدة على الدستور الجديد المقترح ابرزها اعطائه صلاحيات واسعة جدا لرئيس الجمهورية, صلاحيات تقول المعارضة بأنها تناسب فرعون بكل معنى الكلمة, ومن المآخذ ايضا عدم تضمنه للبنود اللازمة لصيانة الحريات العامة.