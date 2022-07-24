الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢
٠٨:٢٠ GMT
فارسی
البث المباشر

توسيع دائرة اتفاقيات التطبيع..

حاخام صهيوني يكشف عن عدد اليهود في الإمارات

حاخام صهيوني يكشف عن عدد اليهود في الإمارات
الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

كشف الحاخام الصهيوني الأكبر لـما يسمي"المجلس اليهودي الإماراتي" إيلي عبادي عن توسع الجالية اليهودية في الإمارات لتتجاوز 600 عضو منذ توقيع اتفاقات التطبيع.

العالم - الإمارات

وقال الحاخام في حديث لموقع i24 News الإسرائيلي في نسخته الانكليزية، إن الجالية اليهودية في الإمارات قد نمت بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين.

وتولى الحاخام عبادي منصبه في الإمارات بعد توقيع اتفاقيات التطبيع عام 2020، والتي توسطت فيها الولايات المتحدة بين الكيان الإسرائيلي وعدد من الدول العربية، بما في ذلك الإمارات.

ووفقا للحاخام إيلي عبادي، فقد كان لاتفاقات أبراهام تأثير إيجابي على حياة الجالية اليهودية في الإمارات، مشيرا إلى أنه عندما وصل إلى البلاد كان عدد أعضاء الجالية اليهودية أقل من 200 شخص، أما الآن فيوجد 600 شخص إن لم يكن أكثر من اليهود الذين يعيشون في الإمارات.

وأضاف: "لدينا أكثر من خمسة أو ستة مطاعم يهودية، والعديد من أماكن العبادة والصلاة في جميع أنحاء البلاد".

وكان الحاخام عبادي قد أعلن في أبريل الماضي أن محادثات جارية لإنشاء أول حي يهودي في دول خليجية، يضم كليات ومؤسسات لآلاف اليهود الذين اتخذوا من الإمارات مقرا لإقامتهم، حسبما أفاد الموقع الإسرائيلي.

ولم تعلن الإمارات من قبل عن خطط لإنشاء حي يهودي، ولم يوضح الحاخام وقتها مع أي الجهات يجري محادثاته، لكنه قال إنه تحدث مع عدد قليل من مطوري العقارات حول هذا الموضوع.

روابط ذات صلة

مسؤول صهيوني: نسير باتجاه التطبيع مع السعودية

الكيان المحتل والإمارات يبحثان توسيع دائرة اتفاقيات التطبيع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أطباء بلا حدود الإيرانية والهيئة الصحية تقيمان يوما صحيا مجانيا في بيروت

أهم عناوين الصحف الإيرانية صباح اليوم الأحد 24 يوليو 2022

الفصائل الفلسطينية تنعى شهيدي نابلس وتدعو لتصعيد المقاومة

العراق.. وفد أمني رفيع المستوى يصل خانقين

استشهاد يمنيين اثنين وإصابة آخر بانفجار لغم من مخلفات العدوان في الجوف

الديمقراطي والاتحاد يعقدان جولة مفاوضات اتسمية مرشح لرئاسة العراق