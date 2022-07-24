حاخام صهيوني يكشف عن عدد اليهود في الإمارات

العالم - الإمارات

وقال الحاخام في حديث لموقع i24 News الإسرائيلي في نسخته الانكليزية، إن الجالية اليهودية في الإمارات قد نمت بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين.

وتولى الحاخام عبادي منصبه في الإمارات بعد توقيع اتفاقيات التطبيع عام 2020، والتي توسطت فيها الولايات المتحدة بين الكيان الإسرائيلي وعدد من الدول العربية، بما في ذلك الإمارات.

ووفقا للحاخام إيلي عبادي، فقد كان لاتفاقات أبراهام تأثير إيجابي على حياة الجالية اليهودية في الإمارات، مشيرا إلى أنه عندما وصل إلى البلاد كان عدد أعضاء الجالية اليهودية أقل من 200 شخص، أما الآن فيوجد 600 شخص إن لم يكن أكثر من اليهود الذين يعيشون في الإمارات.

وأضاف: "لدينا أكثر من خمسة أو ستة مطاعم يهودية، والعديد من أماكن العبادة والصلاة في جميع أنحاء البلاد".

وكان الحاخام عبادي قد أعلن في أبريل الماضي أن محادثات جارية لإنشاء أول حي يهودي في دول خليجية، يضم كليات ومؤسسات لآلاف اليهود الذين اتخذوا من الإمارات مقرا لإقامتهم، حسبما أفاد الموقع الإسرائيلي.

ولم تعلن الإمارات من قبل عن خطط لإنشاء حي يهودي، ولم يوضح الحاخام وقتها مع أي الجهات يجري محادثاته، لكنه قال إنه تحدث مع عدد قليل من مطوري العقارات حول هذا الموضوع.