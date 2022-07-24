قصف منتجع في زاخو ومعبر الذل في فلسطين و..

العالم - هاشتاغ

مكان للاصطياف والاستجمام، يتحول بغمضة عين إلى كابوس ومسرح جريمة، تقول السلطات العراقية، إن مرتكبها هو الجيش التركي بقصفه منتجعاً سياحياً في زاخو بإقليم كردستان في شمال العراق، فيما اعتبرت الخارجية التركية أنّ مثل هذه الهجمات تقوم بتنفيذها منظمات إرهابية.

اما في فلسطين فمنذ أيام، يشهد معبر الكرامة، وهو المنفذ الوحيد لفلسطينيي الضفة مع الخارج عبر الأردن، ازدحاما شديدا واكتظاظا على الجانب الأردني بسبب إجراءات الاحتلال الاسرائيلي، ويطلق الفلسطينيون على النقطة الحدودية مع الأردن "معبر الكرامة"، فيما يسميها الأردن "جسر الملك حسين" ، فيما أطلق ناشطون فلسطينيون تسمية معبر الذل على هذه النقطة الحدودية نظرا للمعاناة التي يواجهونها من اجل العبور من والى الضفة عبر الاردن.

في الولايات المتحدة نشرت شرطة مقاطعة نيوكاسل بولاية ديلاوير الأمريكية مقطع فيديو يوثق اعتداء شرطي على فتاة ذات بشرة سمراء داخل أحد أقسام الشرطة بوحشية أثناء احتجازها، الحادثة اثارت من جديد موضع العنف المفرط للشرطة الاميركية ضد الملونين لاسيما السود منهم.

وفي لبنان، أثارت تصريحات أدلت بها الإعلامية اللبنانية داليا أحمد عن اللاجئين السوريين ردود أفعال واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اتهمها نشطاء ومغردون بـ"العنصرية" و"تبني خطاب الكراهية". واعتبر كثيرون أن في تصريحات المذيعة "تحريضا على العنصرية والتمييز ضد اللاجئين السوريين"، وعبّر آخرون عن قلقهم من "تأجيج أزمة قابلة للاشتعال بالفعل" .

اما في العراق، فقد أزاح الحشد الشعبي، عن ترسانته العسكرية وذلك خلال استعراض أجراه في محافظة ديالى، بمناسبة ذكرى تأسيسه الثامنة واستعرض الحشد، بمجموعة أسلحة متنوعة، بينها منظومة "الراصد والحسيب" للقيادة والتحكم بالطائرات المسيرة المصنعة من قبل المديرية الفنية بالهيئة.