أطباء بلا حدود الإيرانية والهيئة الصحية تقيمان يوما صحيا مجانيا في بيروت

العالم - لبنان

وأقامت جمعية الأطباء الرساليين بدون حدود الإيرانية بالتعاون مع الهيئة الصحية الإسلامية، يومًا صحيًا مجانيًا تخصصيًا دعمًا لأبناء الشعب الفلسطيني الصامد المقاوم، من خلال أطباء من إيران في اختصاصي الجهاز الهضمي والمسالك البولية، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 بعد الظهر في مستشفى حيفا بمخيم برج البراجنة، وذلك بمناسبة ذكرى الانتصار الإلهي في حرب تموز 2006 وتكريمًا لحبيب فلسطين، الدكتور حيدر دقماق، وقد بلغ عدد المستفيدين217 مريضًا.

معاون مسؤول وحدة العلاقات الفلسطينية في حزب الله، الشيخ عطا الله حمود، أشار إلى أننا اليوم أمام مشهدين، الأول هو أنّ جو بايدن يقوم بزيارة خاصة ليلتقي برؤساء وملوك مجلس التعاون في الخليج الفارسي من أجل التطبيع مع الكيان الغاصب، والمشهد الثاني طائرة من الجمهورية الإسلامية تصل إلى بيروت تنقل أطباء إيرانيين لكي يدخلوا إلى مخيمات الشرف، ولتقدّم لأهلنا كل معاني التضحية والوفاء.

وأكد حمود أنّ المقاومة هي الهدف وهي الوسيلة لتحرير الأرض، وأنّ كل المطبعين إلى زوال.

بدوره، مسؤول العلاقات الفلسطينية في حركة الجهاد الإسلامي، أبو سامر موسى، توجّه بتحية إكبار وإجلال للأطباء الإيرانيين الذين يساهمون دائمًا في بلسمة جراح الشعب الفلسطيني في كلّ مناسبة، كما توجّه بتحية إجلال وإكبار لروح الدكتور حيدر دقماق الذي أفنى عمره وهو يدافع عن القضية الفلسطينية حتى في لحظاته الأخيرة، وكان مدافعًا عن الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.

ولفت إلى أنّ الجمهورية الإسلامية أثبتت أنّها رغم التحديات ورغم الحصار تصنع المعجزات، وتتبنّى القضية الفلسطينية إلى أبعد الحدود، وها هم اليوم الأطباء الإيرانيون يدعمون الشعب الفلسطيني في ظل المعاناة التي يعانيها.

مسؤول العلاقات السياسية في حركة فتح، الدكتور سرحان سرحان، توجه بالتحية لروح الدكتور حيدر دقماق الذي قدّم الكثير للقضية الفلسطينية، متوجهًا بالشكر للأطباء الإيرانيين، مباركًا "الأربعون ربيعًا" لإخواننا في حزب الله لما يقدموه للشعب الفلسطينيي، مؤكدًا أننا كشعب فلسطيني لن نكون خنجر في خاصرة إخواننا اللبنانيين.

في سياق متصل وفي ذكرى الانتصار الالهي في حرب تموز 2006 وتكريما لحبيب فلسطين الدكتور حيدر دقماق، تقيم جمعية الاطباء الرساليين بدون حدود الايرانية بالتعاون مع الهيئة الصحية الاسلامية أياماً صحية مجانية تخصصية دعما لأبناء الشعب الفلسطيني الصامد المقاوم في لبنان، من خلال أطباء من الجمهورية الاسلامية في ايران في اختصاصات الجهاز الهضمي والمسالك البولية.