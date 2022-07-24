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تحية من لبنان لوزيرة الثقافة البحرينة المقالة

تحية من لبنان لوزيرة الثقافة البحرينة المقالة
الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٣ بتوقيت غرينتش

وجّه وزير الثقافة اللبناني محمد وسام المرتضى، يوم السبت، كتابًا إلى نظيرته البحرينية المقالة مي بنت خليفة.

العالم - لبنان

وجاء فيه "‏يد عهد التميمي التي صفعت الجندي "الإسرائيلي"، ويدك التي رددتِها عن مصافحة السفير "الإسرائيلي" تتشابكان الآن في فضاء الكرامة العربية التي ينتهكها العدو كل يوم بالاحتلال والتطبيع والتدمير والقتل.

‏لقد كان ينبغي أن تنالي شهادة فخر، فكان كتاب الإقالة. لكن ثقي أنّ كلّ حبّة تراب في أرض العرب تهتف لك: بوركت يمناك بما لم تفعل. ويقينًا، إنّ الانتصار بات حتميًّا لأنّه يجسّد إرادة الحياة التي لا تزال تنبض في عروق الأحرار.

من لبنان وطن المقاومة والصمود والنصر ألف تحية لك ‎مي بنت خليفة!".

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