تحية من لبنان لوزيرة الثقافة البحرينة المقالة

العالم - لبنان

وجاء فيه "‏يد عهد التميمي التي صفعت الجندي "الإسرائيلي"، ويدك التي رددتِها عن مصافحة السفير "الإسرائيلي" تتشابكان الآن في فضاء الكرامة العربية التي ينتهكها العدو كل يوم بالاحتلال والتطبيع والتدمير والقتل.

‏لقد كان ينبغي أن تنالي شهادة فخر، فكان كتاب الإقالة. لكن ثقي أنّ كلّ حبّة تراب في أرض العرب تهتف لك: بوركت يمناك بما لم تفعل. ويقينًا، إنّ الانتصار بات حتميًّا لأنّه يجسّد إرادة الحياة التي لا تزال تنبض في عروق الأحرار.

من لبنان وطن المقاومة والصمود والنصر ألف تحية لك ‎مي بنت خليفة!".