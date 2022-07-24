تحية من لبنان لوزيرة الثقافة البحرينة المقالة

العالم - لبنان
وجاء فيه "يد عهد التميمي التي صفعت الجندي "الإسرائيلي"، ويدك التي رددتِها عن مصافحة السفير "الإسرائيلي" تتشابكان الآن في فضاء الكرامة العربية التي ينتهكها العدو كل يوم بالاحتلال والتطبيع والتدمير والقتل.
لقد كان ينبغي أن تنالي شهادة فخر، فكان كتاب الإقالة. لكن ثقي أنّ كلّ حبّة تراب في أرض العرب تهتف لك: بوركت يمناك بما لم تفعل. ويقينًا، إنّ الانتصار بات حتميًّا لأنّه يجسّد إرادة الحياة التي لا تزال تنبض في عروق الأحرار.
من لبنان وطن المقاومة والصمود والنصر ألف تحية لك مي بنت خليفة!".