الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢
٠٨:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى
الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش

اقتحم مستوطنون متطرفون، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

العالم - فلسطين

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على عدة مجموعات، ونظموا جولات استفزازية في باحته.

وأوضحت أن المستوطنين المقتحمين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية للمسجد.

وتواصل شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين الوافدين من القدس والداخل الفلسطيني المحتل إلى المسجد الأقصى، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية، بالإضافة لإبعاد العشرات منهم لفترات متفاوتة عنه.

وتخطط "جماعات الهيكل" المزعوم لاقتحام واسع للمسجد الأقصى، في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل"، والذي يوافق التاسع من آب/ أغسطس المقبل، وفق التقويم العبري.

وتحشد الجماعات المتطرفة عناصرها وجماعات المستوطنين بالآلاف، استعدادًا لاقتحام الأقصى وأداء طقوس وصلوات تلمودية في هذه الذكرى.

وردًا على الاقتحامات الاستفزازية، تتواصل الدعوات المقدسية لتكثيف شد الرحال إلى المسجد الأقصى والرباط فيه، على مدار أيام الأسبوع.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وعلى فترتين صباحية ومسائية، وسط قيود مشددة تفرضها شرطة الاحتلال على دخول الفلسطينيين للمسجد.

روابط ذات صلة

مستوطنون ينصبون خياما على أراضي الفلسطينيين شرق الخليل

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" ودعوات متواصلة للرباط في ذي الحجة

في اعتداء صارخ. مستوطنون يرفعون أعلامًا "إسرائيلية" فوق قبة مسجد كيسان

مستوطنون صهاينة يعتدون على رضيع برشهم غاز الفلفل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لأول مرة .. الحشد الشعبي يكشف عن مُعدّات عسكرية محلية الصنع +فيديو

دراسة: الأطفال يميلون إلى تفضيل تناول الطعام الطبيعي والصحي

هكذا تفرّق بين الخرف والزهايمر

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 24-07-2022

لماذا نسمع صوت البحر أو المحيط عند وضع الصدف على آذاننا؟

أثارت 'سياسة أمريكا في أوكرانيا' صرخة أبو الأزمات 'ترامب'!