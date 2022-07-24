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لجنة الاربعين تمدد مهلة التسجيل لزوار الاربعين الى 8 آب المقبل

لجنة الاربعين تمدد مهلة التسجيل لزوار الاربعين الى 8 آب المقبل
الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

اصدرت اللجنة المركزية لأربعين الامام الحسين (سلام الله عليه) بيانها رقم 2 الذي اعلنت فيه تمديد مهلة تسجيل المواطنين الايرانيين الراغبين في زيارة العتبات المقدسة في العراق بمناسبة زيارة اربعينية الامام الحسين (عليه السلام) الى يوم 8 آب المقبل.

العالم - ايران

وأكد البيان أنه ونظرا لزيادة طلب المواطنين لزيارة العتبات المقدسة فقد تم تمديد مهلة تسجيل الاسماء الى يوم 8 آب المقبل الذي يصادف يوم 10 محرم (يوم عاشوراء)، ودعا الراغبين بالتوجه الى العراق أن يحملوا معهم الوثائق المطلوبة وهي بطاقة تطعيم بجرعتين من لقاح كورونا (على الاقل).

وشدد على انه ونظرا لالغاء تأشيرة الدخول لزيارة الاربعين، فإنه يجب تسجيل المواطنين اسماءهم في منظومة "سماح" حيث يعتبر ذلك بمثابة تأشيرة الدخول للزوار كافة.

وأوضحت اللجنة أنه ونظرا لاتصال منظومة " سماح " بمنظومة وزارة الصحة و.. فإن موضوع التأكد من تناول جرعة التلقيح والامور الاخرى التي تخص الشؤون الصحية للمواطن سيكون ضمن وثائقهم الرسمية، وفي غير هذه الحالة فإنه سيتم شطب اسمه من القائمة النهائية.

وجاء في البيان من يرغب بتسجيل اسمه في منظومة " سماح " او منظمة الحج والزيارة فليراجع الموقع أدناه: Samah.haj.ir.

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لجنة الاربعين تمدد مهلة التسجيل لزوار الاربعين الى 8 آب المقبل

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