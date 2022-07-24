رحلة بايدن الى الشرق الأوسط ونتائجها الباهتة

العالم – قلم رصاص

ويرصد برنامج " قلم رصاص "ما كتبه والتر راسل ميد الباحث والكاتب السياسي في صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية حيث نشر مقالا في معهد هيدسون الأمريكي تحت عنوان:" إرث السياسة الخارجية الأمريكية الفاشل" قائلا:" اعترف الرئيس بايدن بأن المحور الاستراتيجي لأمريكا في الشرق الأوسط كان خطأ في تأرجحه الأخير في المنطقة ، لسوء الحظ كان هذا الخطأ جزءا واحدا فقط من الفشل العميق للثقافة الاستراتيجية الامريكية التي أوصلت هذا البلد والعالم الى مكان مظلم بشكل متزايد".

ولفت قائلا:" اليوم تعمل الصين وروسيا وايران على تعميق علاقاتهم المتبادلة ومضاعفة هجومهم على الولايات المتحدة وتحالفاتها في هذه الأثناء لاتزال بعض الدوائر في واشنطن تسميه النظام العالمي الليبرالي الذي يبدو أكثر ليبرالية وأقل تنظيما كل يوم".

وحول معنى اعتراف الرئيس الأمريكي بأن المحور الاستراتيجي لأمريكا في الشرق الاوسط كان خطأ ووجود الفشل العميق للثقافة الاستراتيجية الامريكية التي أوصلت هذا البلد والعالم الى مكان مظلم بشكل متزايد أكد الباحث السياسي والأكاديمي د.مهند الضاهر بوجود مواجهة مع الذات في الداخل الأمريكي وتحديدا في الادارة الامريكية للحظة من اللحظات يريدون أن يقولوا الحقيقة والسبب في ذلك انهم أدركوا بفشل هذه السياسة على مستوى العالم خاصة وان المتغيرات الدولية اثبتت أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد القوة الوحيدة العظمى في العالم خاصة بوجود صعود لقوى أخرى.

كما سلط البرنامج الضوء على ما نشرته مجلة "نيويوركر" مقالا للكاتبة روبن رايت،تحت عنوان بايدن يلبي احتياجات الحكام المستبدين ويرسم خطوط القتال في الشرق الأوسط" حيث قالت فيه:" إن بايدن وعد بتخليص الولايات المتحدة من عقدين من الحروب الموحلة، حتى لو كان ذلك يعني التخلي فجأة عن الحلفاء، لكن هذا الأسبوع، في أول رحلة رئاسية له إلى الشرق الأوسط، أعلن الرئيس أن أمريكا مستعدة لاستخدام قوتها العسكرية مرة أخرى، هذه المرة ضد إيران، "لقد رسم خطوط معركة جديدة".

ضيف هذه الحلقة :

- الباحث السياسي والأكاديمي د.مهند الضاهر



التفاصيل في الفيديو المرفق ..



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https://www.alalam.ir/news/6279828