العراق ينسحب من بطولة تحتضنها تركيا احتجاجا على القصف الأخير

العالم - العراق

وذكر إعلام اللجنة الأولمبية في بيان، أن "المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية عقد اجتماعاً طارئاً بحث فيه الأزمة الأخيرة حيث قرر الانسحاب من منافسات دورة ألعاب التضامن الاسلامي الخامسة التي مقررة إقامتها في تركيا بداية الشهر المقبل".

وجاء في البيان: "احتجاجاً على الدماء العراقية البريئة التي أريقت بمدينة زاخو، وانسجاماً مع الموقف الشعبي العراقي وتوصيات مجلس النواب العراقي بجلسته الطارئة الأخيرة، والموقف الحكومي المتمثل ببيان وزارة الخارجية، قرر المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، في إجتماعه الطارئ صباح اليوم، الانسحاب من دورة ألعاب التضامن الاسلامي الخامسة والتي من المقرر انطلاقها بمدينة قونيا التركية في التاسع من شهر آب المقبل".

وأشار البيان إلى أن "قرار اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية جاء منسجماً مع منظومة الدولة العراقية بمفصليها النيابي والحكومي، مثلما هي جزء من تطلّعات ومطالب الشعب العراقي قبل كل شيء".