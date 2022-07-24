هل سيبقى سكوتشيتش مدربا للمنتخب الايراني؟

العالم – VAR

خلافا للجنة الفنية التي اقالت مدرب المنتخب الوطني الكرواتي دراغان سكوتشيتش من منصبه و أصرت على تعين مدرب محلي لخلافته،حسم اتحاد الكرة الجدل و قرر استمرار العمل مع المدرب بعد ستة أيام من إقالته.



قرار الابقاء على سكوجيج اثار جدلا داخل اللجنة الفنية للاتحاد خاصة بعد أن توصلت اللجنة و بعد اجتماعين مع اعضاء الاتحاد باقالة المدرب الكرواتي و المجيئ بمدرب محلي نظرا للمدة القصيرة المتبقية حتى انطلاق العرس الكروي العالمي.



فهل سيكون هذا الدعم من قبل الاتحاد الايراني حافزا للمدرب دراجان سكوسيتش لقيادة المنتخب الإيراني في مونديال قطر؟ وبعد بقاءه على رأس الجهاز الفني للفريق، هل سيتمكن اسكوجيج من السيطرة على اللاعبين؟



اللجنة الفنية لاتحاد الكرة دقت طبول الحرب مع مدرب اسكوجيج و أكدت على اقالته بعد اجتماعين مع الاتحاد، لكن الاتحاد اتخذ قراره بالابقاء على مدربه،كيف ذلك؟ ولماذا هذه الاضطرابات داخل الهيئة الكروية اي اللجنة الفنية تقوم باقالة المدرب، ومن جهة اخرى الاتحاد يبقي عليه؟ كيف يتم تقييم اداء المدرب خلال عامين اذا اخذنا بعين الاعتبار الاستقرار الذي ساهم فيه في غرفة تغيير الملابس والتطور المهم في اداء الفريق؟ وهل يستحق المدرب الاقالة من اجل خسارتين فقط وادحة منهما ودية؟



كما يتم البحث في السبب وراء هذه الضجة على مدرب المنتخب الذي حقق نتائج لم يحققا الكثير من المدربين – المحليين او الاجانب – كالفوز على العراق في مباراتين بعد سنين طويلة؛ وكذلك الفوز على البحرين بثلاثية نظيفة في عقر دارها بعد حقبة طويلة من عدم الفوز على هذه المنتخب الذي اصبح عقدة لايران؟ وهل اقالة المدرب والقدوم بمدرب اخر ونحن على ابواب كأس العالم، جيد للمنتخب؟ ولماذا هذه البلبلة وكأس العالم قريب، اليس من الافضل الحفاظ على الهدوء وتأجيل كل الامور الى ما بعد كأس العالم؟ وهل الاسماء التي كانت مطروحة لتحل محل المدرب سكوچيچ كفيلة لتقدم شيئا للمنتخب؟



ولماذا دائما نقول ان سبب الاخفاقات هو المدرب، هذا مانشستر يونايتد غير اكثر من خمسة مدربين منذ نهاية عهد السير اليكس فيرغسون ولم ينجح احد، فهل السبب هو المدرب فقط؟

والغرابة في الامر نجد أن بعض الذين كانوا يطالبون باخراج المدرب البرتغالي كيروش من المنتخب نجدهم اليوم بطالبون بارجاعه على حساب المدرب الكرواتي؟! لماذا هذه الازدواجية؟

وتعد بطولة كأس العالم من الاحداث المهمة والمؤثرة على الصعيد الدولي ،وايران أبدت استعدادها في عدّة مناسبات لدعم القطريين في اقامة المونديال ،وادرجت منظمة المنطقة الحرة في جزيرة كيش الإيرانية في جدول اعمالها الاستفادة من فرصة اقامة مونديال الفين و اثنين و عشرين في قطر نظرا لقرب الجزيرة منها حيث تقرر رصد رساميل لتوسيع البنية التحتية الرياضية ومن ضمنها تحديث وانشاء ارضيات ملاعب، ومن بين الاشخاص الذين يعملون على هذا الأمر و ايضا تسهيل حضور المشجعين الايرانيين في هذا الحدث الرياض الأهم في العالم.

ونناقش في هذا البرنامج في موضوع زيارة الوزير القطري وقع الجانبان عدة وثاق و اتفاقيات لتطوير التعاون بين البلدين، فما هو دور جزيرة كيش في استقبال مشجعي كأس العالم؟

وما النقاط المهمة هنا في ايران لحضور المشجعين والذهاب الى قطر،و تم البحث خلال الزيارة عن ايجاد خط بحري خاص و ايضا خطوط طيران من كيش الى الدوحة،هل تم العمل عليها خاصة لم يتبقى سوى اشهر قليلة لانطلاق البطولة؟



كما أعلن المتحدث باسم الحكومة علي بهادري جهرمي عن قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح تأشيرات مجانية لمشجعي المونديال خلال إقامة البطولة بين الحادي و العشرين من تشرين الثاني/نوفمبر والثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر 2022، منظمة الطيران المدني الايرانية هي الاخرى أعلنت عن امكانية زيادة عدد الرحلات الجوية بين ايران و قطر الى مئتي رحلة يوميا خلال كاس العالم من خلال التعاون المشترك مع الحكومة القطرية.



ونظرا لقرب جزيرة كيش من قطر فإن استغلال هذه الفرصة كان على جدول أعمال منظمة المنطقة الحرة في كيش منذ عام 2016، وقد تم تخصيص أكثر من 500 مليار ريـال إيراني لدعم وتطوير البنية التحتية الرياضية والعمرانية في هذه الجزيرة.

حول هذا الموضوع خاصة بعد الزيارة التي قام بها وزير المواصلات والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي إلى جزيرة كيش الايرانية التي تبعد عن الدوحة مئتين و سبعين كيلومترا ،و ناقش الوزير القطر مع وزير الطرق الايراني رستم قاسمي تسيير خطوط ملاحية منتظمة بين موانئ البلدين اضافة إلى توقيع ستة وثائق واتفاقيات لتطوير التعاون بينهما ، والتي تشمل تطوير التعاون المشترك في مجال الطيران والنقل البحري ودعم خطط قطر للمونديال .

كما أعلن المتحدث باسم الحكومة علي بهادري جهرمي عن قرار مجلس الوزراء القاضي بمنح تأشيرات مجانية لمشجعي المونديال خلال إقامة البطولة بين الحادي و العشرين من تشرين الثاني/نوفمبر والثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر الفين و اثنين و عشرين.

هذه التساؤلات نطرحها على ضيف برنامج "VAR":



- المدرب الإيراني میثم فلاحت پیشه

-الدكتور سالم چيگل- منسق المنتخبات و الفرق الايرانية في دول مجلس التعاون.

- وزير الطرق الايراني رستم قاسمي معنا من العاصمة العمانية مسقط.

- الدكتور سالم أحمد وهو ايضا المنسق الاعلامي للفرق و المنتخبات الایرانیة في دول مجلس التعاون

التفاصيل في الفيديو المرفق ...