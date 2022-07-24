ايران تكشف تفاصيل جديدة عن عملية اعتقال جواسيس الموساد

العالم – إيران

وأفادت معلومات جديدة أن الانقضاض على هذه الشبكة جاء نتيجة لواحدة من أعقد عمليات أجهزة الأمن الإيرانية داخل وخارج البلاد.

هذا ودخلت الشبكة المذكورة إيران قبل أشهر بتوجيهات من أحد القياديين الكبار بجهاز التجسس الصهيوني عبر إقليم كردستان العراق، حيث كانت وبعد تحديد وجمع المعلومات عن أحد المراكز الحساسة في إيران في محافظة أصفهان، تنوي وتخطط لتفجيره.

وتلقى عناصر هذه الشبكة في إحدى الدول الأفريقية تدريبات وعلى طوال عدة أشهر لتنفيذ هذه العملية، وقد قاموا عدة مرات بمحاكاة تننفيذ هذه العملية.

وقبل دخولهم إيران، كان فريق هذه العمليات مرصود عن كثب من قبل قوات الأمن في إيران.