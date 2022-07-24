وقفة تضامنية مع الصحفي محمد الصغير المختطف لدى "قسد"

العالم - سوريا

وأكد المشاركون في الوقفة التي جرت أمام مقر فرع اتحاد الصحفيين بالمنطقة الجنوبية أهمية إعلاء الأصوات الحرة في كل مكان للمطالبة بإطلاق سراح الزميل الصغير الذي يكشف اختطافه زيف ادعاءات الدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية والمسلحة بدعمها لحرية الرأي والإعلام وحقوق الإنسان بعد قيامه بتغطية جرائم حرق محاصيل القمح في الجزيرة السورية ونهب وتهريب النفط السوري.

وفي تصريحات لمراسل سانا أشار عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين رفيق الكفيري إلى أن اختطاف الزميل الصغير يأتي في إطار الانتهاكات المتواصلة بحق الإعلاميين ومحاولة يائسة لإسكات صوت الحق من قبل المرتهنين للاحتلال الأمريكي والغرب ونطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل للضغط على جماعة "قسد" لإطلاق سراحه فوراً بعد تدهور حالته الصحية.

رئيس فرع المنطقة الجنوبية لاتحاد الصحفيين حسين خويص لفت إلى أن إعلاميي السويداء يجددون التنديد بممارسات وانتهاكات "قسد" التي ترتكبها بحق الزميل الصغير واستمرار اختطافه والمطالبة بالإفراج عنه بشكل فوري.

مدير المركز الإذاعي والتلفزيوني وإذاعة الكرمة بالسويداء الدكتور فاروق شرف أكد أن استمرار اختطاف الزميل محمد الصغير رغم تدهور وضعه الصحي يمثل جريمة ضد الإنسانية تستوجب تدخل جميع الجهات والمنظمات الدولية لإطلاق سراحه بشكل عاجل.

شارك بالوقفة أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي بالسويداء فوزات شقير وعدد من أعضاء قيادة الفرع وفعاليات أهلية.

والصحفي محمد الصغير اختطفته جماعة "قسد" عام 2019 خلال تغطيته للحرائق المفتعلة في حقول القمح في الجزيرة السورية حيث أصدرت بحقه حكماً باطلاً بالحبس لمدة عشرين عاماً بناء على اتهامات ملفقة ولاقى كل أنواع التعذيب والترهيب والحرمان من الرعاية الصحية في سجونها ما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل كبير.