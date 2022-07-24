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صادرات إيران إلى قطر ترتفع إلى مليار دولار 

صادرات إيران إلى قطر ترتفع إلى مليار دولار 
الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

توقع مساعد رئيس غرفة التجارة الإيرانية- القطرية المشتركة خورشید كزدرازي، ارتفاع قيمة صادرات إيران إلى قطر إلى مليار دولار في العامين المقبلين.

العالم – إيران

وأشار كزدرازي في تصريح إعلامي اليوم الأحد، إلى زيارة الوفد التجاري الإيراني إلى قطر وقال إن الزيارة تمخضت عن افتتاح المركز التجاري الإيراني وكذلك تعيين المستشار الاقتصادي الإيراني في قطر.
وفیما أشار إلى قيمة التجارة بين إيران وقطر البالغة 400 مليون دولار حاليا توقع ارتفاع قيمة صادرات إيران إلى قطر لتبلغ مليار دولار خلال اعامين المقبلين.
وتابع أن الوفد التجاري الإيراني المكون من رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية علي رضا بيمان باك، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الإيرانية غلام حسين شافعي، وعدد من مسؤولين وناشطين اقتصاديين حضروا غرفة تجارة قطر واجتمعوا مع رجال الأعمال والناشطين الاقتصاديين فيها وتباحثوا معهم حول تسهيل التبادل التجاري والأنشطة الاقتصادية بين البلدين.
وأضاف أن هذه الزيارة استمرت لخمسة أيام وحققت انجازات كبيرة، ورحبت حكومة قطر بإطلاق سفينة ركاب بين الموانئ الجنوبية لإيران وقطر لاستخدامها من قبل ضيوف كأس العالم 2022.
واعتبر استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022 في النصف الثاني من العام الجاري، فرصة فريدة لتطوير العلاقات التجارية بین إیران وقط

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