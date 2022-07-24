الصمت الانتخابي في تونس و جريمة حرب إسرائيلية في نابلس

العالم - بانوراما

من جهتها دعت المعارضة الى مقاطعة الاستفتاء، ورأت فيه انقلابا على ما أسمتها التجربة الديمقراطية.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تشييع الالاف من الفلسطينيين في مدينة نابلس جثماني الشهيدين عبد الرحمن صبح ومحمد العزيزي واللذين ارتقيا في مواجهات شهدتها البلدة القديمة في المدينة بين مقاومين فلسطينيين وقوات خاصة اسرائيلية كانت تحاول اغتيال او اعتقال خلية للمقاومة يدعي الاحتلال انها كانت تخطط لتنفيذ عمليات ضد قواته . وشدد المشيعون على خيار المقاومة في مواجهة احتلال.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.