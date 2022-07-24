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تحالف الفتح يكشف سبب تأخر تشكيل الحكومة

تحالف الفتح يكشف سبب تأخر تشكيل الحكومة
الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ - ١٢:١٠ بتوقيت غرينتش

اعلن تحالف الفتح عن موعد حسم تشكيل الحكومة العراقية الجديد.

العالم - العراق

وقال القيادي في التحالف علي الفتلاوي في حديث للسومرية نيوز، أن "أحد أسباب تأخر تشكيل الحكومة هو المباشرة في جلسات البرلمان، أما السبب الثاني، فهو الاتفاق على شخصية رئيس الجمهورية".

وعن موعد حسم تشكيل الحكومة، أكد الفتلاوي، أن "الأكراد سيطرحوا مرشحيهم لهذا المنصب عندما تعقد جلسة مجلس النواب الأسبوع الحالي، وبالتالي سنكمل نحن المسيرة ونطرح اسماً لمنصب تشكيل الحكومة".

وفيما يخص شخصية رئيس الحكومة المقبلة، أكد الفتلاوي أنها ستكون "مرضية للشعب والكتل السياسية بدون جدال".

وفي وقت سابق، أكد مصدر من داخل الإطار التنسيقي، أن "التفاهمات بشأن تشكيل الحكومة وصلت لمراحل متقدمة"، مشيرا إلى أن "الإطار التنسيقي يدرك أن تأخير تشكيل الحكومة أكثر من ذلك لن يصب بمصلحته ومصلحة جميع الأطراف بمن فيهم الكرد".

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تحالف الفتح يكشف سبب تأخر تشكيل الحكومة