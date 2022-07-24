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المفتي قبلان: تداركوا لبنان قبل أن يتحوّل إلى تاريخ

المفتي قبلان: تداركوا لبنان قبل أن يتحوّل إلى تاريخ
الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

أكد المفتي الجعفري الممتاز، الشيخ أحمد قبلان، أن لبنان يعاني، وهناك من يريد تحويله وطنًا للنّزوح واللّجوء والفوضى والجريمة والفقر والفلتان، وهنا الكارثة تطال الجميع، والمزيد من المماطلة سيهوي بالبلد عموديًّا.

العالم - لبنان

وفي كلمة له في ذكرى أسبوع والدة النّائب قبلان قبلان، في بلدة ميس الجبل الجنوبية، أكد أن لبنان الواحد مصلحة وطنيّة للجميع، وحماية لبنان ضرورة وطنيّة للمسيحي والمسلم، وإنقاذ لبنان أكبر مقدّساتنا، والمشروع السّياسي الّذي يمزّق هذه الوحدة الوطنيّة هو مشروع خائن للمسلم وللمسيحي، والثّمن السّياسي الّذي يجمع اللّبنانيّين وينقذ دولتهم وقطاعاتهم المختلفة ضرورة وحاجة ماسّة وعليا، ولا نريد كبش محرقة من أيّ طائفة كانت؛ بل هدفُنا أن نربح حيث يربح لبنان.

فاضاف إلى أن ما نريده اليوم هو عقل ومدرسة ومشروع حركة أمل وحزب الله، ولأنّ البلد يعيش وضعيّة حدّ السيف، المطلوب أن نكرّس مبدأ العائلة الواحدة، على طريقة أنّ ما يصلح لجبل عامل يصلح لجبل كسروان وجبل الدروز والبقاع وبيروت والشمال.

ولفت إلى أن بلدًا بلا حكومة يعني بلدًا من دون قرار سياسي، وهنا يقع التّيه، وبلدًا بلا رئيس جمهورية يعني جسدًا بلا رأس، وهنا تقع الكارثة.

وأوضح أن الّذي يريد إنقاذ لبنان، يُلاقي الآخر بحكومة قرار وطني سريعاً، والشّراكة هنا ليست قضيّة راس براس بل إيد بإيد، لأنّ لبنان لا يقوم إلّا بجميع أبنائه.

وختم قائلا نصيحة من صميم القلب للقوى السيّاسيّة: تداركوا لبنان قبل أن يتحوّل لبناننا الحالي إلى تاريخ، وإنقاذه يبدأ من المقاعد النّيابيّة.

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المفتي قبلان: تداركوا لبنان قبل أن يتحوّل إلى تاريخ

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