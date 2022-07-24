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إيران وروسيا تنشئان منطقة اقتصادية حرة مشتركة

إيران وروسيا تنشئان منطقة اقتصادية حرة مشتركة
الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلن أمين المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الحرة في إيران "سعيد محمد" عن اتفاق إيراني روسي حول إنشاء منطقة اقتصادية حرة مستقبلا.

العالم – إيران

وفي تصريح له اليوم الأحد، نوه "محمد" إلى رغبة إيران في تأسيس مناطق حرة مشتركة مع دول الجوار، و"عليه فقد أجرت محادثات خلال الفترة الأخيرة مع الجانب الروسي في هذا الخصوص".

وأضاف: خلال المفاوضات التي أجريناها مؤخرا مع ممثل الرئيس الروسي الخاص، أكد الجانبان على ضرورة تشغيل ممر الشمال – جنوب؛ وكلا البلدين لديهما تعهدات بضرورة التسريع في وتيرة إنجاز هذا المشروع.

وأشار أمين المجلس الأعلى للمناطق الاقتصادية الحرة في إيران، إلى وجود ثغرات في البنى التحتية اللازمة التي ينبغي معالجتها من أجل تشغيل ممر الشمال – جنوب؛ محذرا من أن الدول الأخرى سوف لن تنتظر إلى الأبد في حال عدم إنجاز هذا الممر، بل هناك ممرات بديلة في المنطقة ستلجا إليها.

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