بالفيديو.. لا نهاية قريبة للحرب في اوكرانيا والسبب..

العالم - الأزمة الأوكرانية

لا نهاية قريبة للحرب في اوكرانيا وفقا للمعطيات الميدانية والسياسية، فالسلطات الاوكرانية تقول إن قواتها تتحرك خطوة بخطوة لاستعادة الاراضي التي خسرتها طوال الحرب، بدءاً من خيرسون.

الرئيس الاوكرني فولوديمير زيلينسكي قال إنّ قواته تتحرك تدريجياً في منطقة خيرسون الشرقية وهي اول واكبر مدينة اوكرانية سقطت بيد القوات الروسية.

وقال زيلينسكي:"إنّ القوات الروسية كانت تحاول إيجاد موطئ قدم لها في المدينة، إلاّ أنّ الجيش الأوكراني يتحرك في المنطقة خطوة خطوة".

من جهتهِا قالت رئاسة إدارة مقاطعة خيرسون الموالية لموسكو، إنّ المقاطعة ستُجري استفتاء للإنضمام الى روسيا. وكانت ادارة مقاطعة خيرسون قد أعلنت في وقت سابق عزمَها تشكيل لجنة انتخابية تُعنى باجراء استفتاء للانضمام إلى روسيا.

وفي دونيتسك الانفصالية شرقي اوكرانيا قالت السلطات المحلية إن القوات الأوكرانية اطلقت خلال أقل من ساعتين ثلاث مرات قذائف على مناطق مختلفة من المقاطعة، بما في ذلك خمس قذائف من عيار 155 ملم التي يستخدمها الناتو.

وفي لوغانسك، قالت مصادر محلية ان القوات الأوكرانية استهدفت قرية كراسني لوش، بستة صواريخ من منظومة هيمارس الأمريكية.

والى اوديسا جنوب غربي اوكرانيا حيث اكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ان القوات الروسية دمرت بصواريخ عالية الدقة بنى تحتية عسكرية في ميناء أوديسا الحيوي فيما اعتبر ردا على تصريحات للرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي قال إن هذه الضربات قوضت إمكانية الحوار أو التفاهم مع موسكو، في اشارة منه الى تطبيق الاتفاق الموقع الجمعة بشأن استئناف صادرات الحبوب من ميناء اوديسا.