الخارجية الإيرانية تتابع زيادة عدد المستشارين التجاريين في الخارج

العالم – إيران

واستعرض صفري في لقاء حضره رجال أعمال بمحافظة خراسان الرضوية (شمال شرق) بغرفة تجارة مشهد، مجالات توسيع العلاقات الاقتصادية الخارجية للمحافظة، مؤكدا على تنمية الصادرات إلى مختلف الدول، وخاصة الدول المجاورة، وتطوير صادرات المنتوجات المعرفية وتطوير السياحة الصحية.

وأوضح نائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية في هذا الاجتماع خطط العمل الاقتصادية للوزارة فيما يتعلق بمتابعة تطوير تصدير السلع والمنتجات المحلية وخاصة تصدير الخدمات الهندسية والفنية سيما تصدير منتجات الشركات المعرفية وهو الأمر المؤكد عليه من قبل قائد الثورة الإسلامية.

وأضاف صفري: إن وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والتعدين والتجارة تواصل زيادة عدد المستشارين التجاريين الإيرانيين في الخارج، فيما نظمت وزارة الخارجية دورات تدريبية مكثفة للخبراء الاقتصاديين الذين يعتزمون الذهاب في بعثات والعمل في مكاتب وزارة الخارجية في الخارج.. وقد تم تحديث المعلومات الاقتصادية للخبراء من خلال السفر إلى عشرين محافظة للتعرف عن كثب على القدرات والإمكانات الاقتصادية للبلاد حتى يتمكنوا فور وصولهم إلى مقر البعثة والتعرف على الفرص الاقتصادية لبلد البعثة، من متابعة تصدير السلع والخدمات الفنية للشركات الهندسية الإيرانية إلى البلدان المستهدفة.

وأكد أن: وزارة الخارجية تعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية مع دول الجوار والدول الأوروبية والدول الأفريقية وأميركا اللاتينية، وجميع السفراء ورؤساء مكاتب الشؤون الخارجية بوزارة الخارجية هم على استعداد لتقديم الخدمات لرجال الأعمال من الشركات الإيرانية بما يتماشى مع تطور تصدير المنتجات الإيرانية وخاصة تصدير الخدمات الفنية والهندسية من قبل الشركات المعرفية، والحكومة الثالثة عشرة هي حكومة التعاون الاقتصادي مع إعطاء الأولوية لدول الجوار وتنمية الصادرات والواردات.

وأضاف: الأولوية الآن هي زيادة علاقات الترانزيت مع دول الجوار. سياستنا هي التعاون الاقتصادي بنسبة 100٪ مع أفغانستان.

وقال مهدي صفري: إن أولوية عملنا هي تقديم خدمات للإنتاج المشترك للشركات المعرفية في الخارج.

وأشار إلى أن عدد الشركات المعرفية المصدرة للمنتوجات إلى الخارج ارتفع من 450 إلى 650 شركة وقال: إن صادرات الشركات المعرفية في الربع الأول من العام الإيراني الجاري (بدا في 21 آذار/مارس)، بلغت 836 مليون دولار في حين كان في العام الماضي 400 مليون دولار، وتتابع وزارة الخارجية، بالتعاون مع الوزارات الأخرى وواحات العلوم والتكنولوجيا، بشكل خاص تطوير تصدير الخدمات الهندسية والفنية ومنتجات الشركات المعرفية.