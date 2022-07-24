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هذه الأطعمة تساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول بالدم

هذه الأطعمة تساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول بالدم
الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:١٤ بتوقيت غرينتش

قالت خبيرة التغذية الروسية الدكتورة لودميلا دينيسينكو: إن الثوم والأفوكادو يفيدان في تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم.

العالم - منوعات

وأشارت الخبيرة إلى أن تخفيض مستوى الكوليسترول في الجسم يقي من أمراض القلب والأوعية الدموية ويخفض من خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب والجلطة الدماغية. لذلك يجب إدراج الثوم والأفوكادو في النظام الغذائي.

وأضافت: يساعد تناول الأفوكادو على تخفيف كثافة الدم وهو مفيد للأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية. لأن مضادات الأكسدة الموجودة فيه تخفض مستوى السكر في الدم والالتهابات في الجسم. كما يجب ألا ننسى ضرورة تناول الثوم بصورة دورية.

وتابعت: "يحتوي الثوم على مادة الأليسين التي تساعد على طرد الكوليسترول الضار من الجسم. كما أن مستخلص الثوم يساعد على منع تجلط الدم. وبفضل هذه الخصائص ينخفض خطر الإصابة بجلطات الدم في الأوعية الدموية وبالتالي تطور أمراض القلب والأوعية الدموية".

وختمت حديثها بالقول: "يمكن تناول فص واحد من الثوم يوميا للحفاظ على مستوى طبيعي لضغط الدم، حيث تساعد المركبات الكيميائية الموجودة في الثوم على توسع الأوعية الدموية وتحسن تدفق الدم".

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