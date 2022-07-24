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تظاهرة امام المستشفی تضامناً مع اسيرين فلسطينيين

الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٧ بتوقيت غرينتش

نظم فلسطينون ونشطاء أجانب تجمعاً أمام مشفى أساف هاروفيه ومشفى سجن الرملة في الداخل المحتل دعماً للأسيرين خليل عواوده ورائد ريان المضربين عن الطعام منذ أكثر من مئة وخمسين يوماً.

العالم - مراسلون

معركة الامعاء الخاوية تتواصل مع مواصلة الاسيرين الفلسطينيين خليل عواوده و رائد وريان أضرابهم عن الطعام الذي تجاوز المئة وخمسون يوم ولخضورة وضعهم الصحي تم نقل عواوده لمشفى اساف هرافيه قضاء يافا وريان لمشفى الرملة الذي شهد أمامه تظاهرة ووقفة نصرة له ولكافة الاسرى القابعين خلف قطبان الاحتلال.

وقالت سيرين جبارين وهي احدی المتظاهرين المشارکين في الوقفة الاحتجاجية:"رسالتنا هي ضرورة توحيد الجهود النضالية لكل النشطاء والقيادة في فلسطين وكل من يستطيع النشاط ميدانياً وسياسياً في الشارع ضد سياسة الاعتقال الاداري وعلی رأسها الاسری المضربين عن الطعام. سياسة الاعتقال الاداري هي سياسة ارهابية موجودة من زمان الانتداب البريطاني ويجب ان تنتهي ولايجب ان نتعامل معها کشئ عادي أبداً".

ولم يختلف المشهد كثيراً أمام مشفى اساف هرافيه حيث شهد أمامه تظاهرة فلسطينية دعما للأسير المضرب عن الطعام عواوده وتم رفع العلم الفلسطيني وصدحت حناجر المشاركين للمطالبة بمحاسبة الاحتلال على جرائمه وأهماله المتعمد بتجاه الاسرى الفلسطينيين.

وقال محمد محلجنة وهو ناشط شبابي:"هم يحاولون بجميع الطرق ان يبعدوننا من هنا كما حاولوا الان امام المستشفی ولكننا سوف نستمر في التظاهر حتی تحرير الاسری، انهم اضربوا الطعام لأجلنا وضحوا بحريتهم وأيامهم من اجل وطننا ومن أجل فلسطين ونحن الان سوف نقف هنا وقفة سلمية ولانخاف من شيئاً فنحن لم نفعل شيئاً ولكن هذا الصوت ينادي اننا شعب واحد".

وتضامنا مع الاسيرين عواوده وريان في معركتهم من أجل الحرية أنضم المئات من الاسرى الفلسطينين للأضراب عن الطعام داخل سجون الاحتلال في خطوة لضغط على الاحتلال من أجل أطلاق سراح الاسيرين الذين يعانون من اوضاع صحية حرجة.

وسط اجراءات امنية مشددة يقبع الاسری المضربين عن الطعام داخل المشفی ويواصلون الاضراب بدعم من كافة الفلسطينيين الذين يأتون ويرفعون العلم الفلسطيني ويضحون من أجل الحرية.

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