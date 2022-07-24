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"لعمامرة" يحل في العاصمة دمشق حاملا رسالة للرئيس الأسد

الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

حل وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة اليوم الأحد بالعاصمة السورية دمشق في زيارة عمل تدوم يومين حسب ما أفاد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.

العالم - الجزائر

وقالت الخارجية في البيان: "بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حل اليوم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة بالعاصمة السورية دمشق في زيارة عمل تدوم يومين".

وأضافت أن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد كان في استقبال رمطان لعمامرة بمطار دمشق الدولي.

وذكرت أن زيارة لعمامرة إلى دمشق يأتي في أعقاب الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السوري إلى الجزائر مؤخرا للمشاركة في احتفالات الذكرى 60 لاسترجاع السيادة الوطنية والتي حظي خلالها باستقبال من قبل الرئيس تبون، فضلا عن جلسة عمل جمعته مع رمطان لعمامرة.

وأشارت الدبلوماسية الجزائرية إلى أنه من المنتظر أن يتم استقبال لعمامرة من قبل السلطات العليا السورية كما سيجري مباحثات مع نظيره فيصل المقداد.

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