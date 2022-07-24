الجزائر.. عطل في أنبوب تصدير الغاز إلى إسبانيا

العالم - الجزائر

وأوضحت شركة سوناطراك في بيانها أن العطل في الأنبوب وقع في الجهة التابعة لإسبانيا، وذلك حسبما نقل تلفزيون النهار الجزائري، مضيفة أن الجانب الإسباني يعمل على إصلاح العطل.

وقالت الشركة الجزائرية في بيانها، إن لم يتم تحويل وجهة الغاز الجزائري المصدر الى بلد آخر. وان تم هذا فسوناطراك تملك كل الحق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتجدر الإشارة إلى أن العطل يمثل صدمة جديدة لأوروبا التي عانت حتى وقت قريب من توقف تدفق الغاز الروسي، بينما تسعى لبناء الاحتياطيات قبل حلول الشتاء.

وقررت سوناطراك، في وقت سابق، مراجعة أسعار الغاز مع جميع المتعاملين معها. وقالت إن هناك ارتفاع في أحجام تصدير الغاز عبر خط الأنابيب لإيطاليا مقارنة بإسبانيا.

وأكد المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار العمل على تسريع الخطوات لتشييد خط الغاز العابر للصحراء بين الجزائر والنيجر ونيجيريا مضيفا أنه لا يمكن مقارنة مشروع خط الغاز العابر للصحراء بين الجزائر والنيجر ونيجيريا. مع مشروع آخر يجتاز أكثر من 12 دولة.

وقال توفيق حكار إن مشروع خط الغاز العابر للصحراء مع 12 دولة ستكون التكلفة. وتسعيرة الغاز كبيرة وهذا ما يمنح الأفضلية للمشروع الجزائري.

وكان السفير الجزائري لدى إيطاليا عبد الكريم ظواهرية، أكد في وقت سابق، على استعداد الجزائر لقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن إسبانيا إذا لم تحترم الأخيرة الاتفاقيات بينهما.

وفي هذا السياق، أوضح طواهرية:إذا قررت إسبانيا إعادة تصدير الغاز الذي تشتريه من الجزائر إلى دول ثالثة، فقد توقف الجزائر بدورها الإمدادات إلى مدريد.

وذلك حسبما نقلت وكالة "نوفا" الإيطالية، وأصدرت الجزائر بيانا رسميا ذكرت فيه أنه إذا قامت إسبانيا بإعادة تصدير الغاز إلى دول أخرى، فلن تفي الجزائر بالتزاماتها، لأن إسبانيا ستكون أول من يختار عدم احترامها.