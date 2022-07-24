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جيش العراق يكشف أعداد القواعد التركية والنقاط في البلاد

جيش العراق يكشف أعداد القواعد التركية والنقاط في البلاد
الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

كشف رئيس أركان الجيش الفريق أول ركن عبد رشيد يارلله عن حالة ازدياد وتوغل للقوات التركية في مناطق شمال العراق، فيما شدد على ضرورة إرسال القوات الاتحادية.

العالم - العراق

وقال يارلله خلال استضافته في مجلس النواب في الجلسة الاستثنائية، إن "هناك حالة ازدياد وتوغل للقوات التركية واحتلال العديد من المناطق وفي تزايد عدد النقاط لتصل مئة نقطة داخل الاراضي العراقية وتبعد بمسافات قليلة من مناطق زاخو ومناطق العمادية في دهوك".
وأشار إلى "ضرورة إرسال قوات الجيش والبيشمركة للذهاب الى هذه المناطق ومسك المناطق الفارغة من قوات حرس الحدود لاجبار القوات التركية لترك نقاطها وفرض قواتنا السيطرة عليها".
ولفت إلى أن "370 كم او اكثر بيننا وبين الجانب التركي هي ضمن حدود كردستان العراق ولا توجد سلطة لوزارة الدفاع ولم يتواجد أي جندي من جنودنا في هذه المناطق وعند تواجدنا في هذه الاماكن يتطلب استحصال الموافقات الرسمية"، مبينا أن "القوات الاتحادية المتواجدة هي فقط قوات الحدود التي تعتبر قوات انذار وليست مقاتلة".
وأكد "وجود خمس قواعد رئيسة تركية شمال العراق تضم أكثر من أربعة آلاف مقاتل".

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