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العراق.. اللجنة الرباعية تكمل مهامها وهذا موعد حسم مرشح رئاسة الوزراء

العراق.. اللجنة الرباعية تكمل مهامها وهذا موعد حسم مرشح رئاسة الوزراء
الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٠ بتوقيت غرينتش

أعلن المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، أن اللجنة الرباعية التي اناط بها الاطار التنسيقي ملف الترشيح لرئاسة الوزراء أكملت مهامها، فيما أشار إلى قرب حسم مرشح الرئاسة.

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم المجلس، علي الدفاع، في بيان إن "اللجنة الرباعية التي اناط بها الاطار ملف الترشيح لرئاسة الوزراء ليس من مهامها اختيار المرشح بل تحديد المعايير والمواصفات المطلوبة به، والتي سيتم على أساسها التصويت على أحد المرشحين من قبل الهيئة العامة للاطار".

وأشار إلى أن "اللجنة أكملت مهامها نهاية الأسبوع الماضي، وتقدمت القوى السياسية بعدة أسماء، ومن المقرر ان يتم حسم تسمية اختيار المرشح خلال هذا الأسبوع".

واوضح الدفاعي، ان "من بين المواصفات التي حددتها اللجنة هو ان يكون المرشح غير مثير للجدل داخليا وخارجيا، ويمتلك الخبرة في العمل السياسي، ورؤية اقتصادية، وحازما بما يناسب طبيعة تحديات المرحلة، وان يعمل بفريق يتحمل مسؤوليته، ويضع برنامجا واقعيا بمستوى طموح الشعب وشاملا لكل الملفات الوطنية المهمة، وان لا يكون قد أعطى تعهدات او وعود لأي جهة داخلية او خارجية في حال ترشيحه، بل ان يكون ولائه وعمله للعراق أولا وأخيرا، ويكون الاطار هو المسؤول عنه".

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