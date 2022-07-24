قاعدة تركية في شمال العراق تتعرض لهجمات بصواريخ غراد

العالم - العراق

وذكرت قناة صابرين نيوز على تيليغرام، أنه خلال هذه الهجمات تم استهداف قاعدة زليكان في محافظة الموصل والتي تستقر فيها القوات التركية بصواريخ غراد 122 ملم.

وبينت "صابرين نيوز" أن تشكيل سرايا اولياء الدم تبنى عملية استهداف قاعدة زليكان في بعشيقة برشقة من صواريخ الغراد ١٢٢ ملم استهدفت مرابض ومنامات الجيش التركي.

ونقلت "صابرين نيوز" أن المقاومة الإسلامية - سرايا أولياء الدم تبنت قصف قاعدة زليكان بعملية مزدوجة من مرابض مختلفة بصواريخ غراد 122 ملم، مضيفة أن سرايا أولياء الدم تتعهد بنقل المعركة داخل الأراضي التركية ثأرا لدماء الشهداء والأبرياء وتكرار الهجمات التركية الإجرامية واستمرارها في قصف الاراضي العراقية وترويع النساء والأطفال.

وأفادت مصادر عراقية، مساء يوم الاربعاء، بوقوع قصف من مدفعية الجيش التركي طال منتجعا سياحيا في محافظة دهوك شمال العراق، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 23 آخرين، أغلبهم من وسط وجنوب العراق.

ورفضت السلطات التركية هذه الاتهامات، ووجهت اصابع الاتهام الى حزب العمال الكردستاني الذي ينشط في شمال العراق، في حين أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو الاستعداد للتعاون مع السلطات العراقية.

ورفع العراق دعوى ضد تركيا إلى مجلس الأمن الدولي، لمناقشة موضوع الانتهاكات التركية للسيادة العراقية، بينما أعلن مسؤول عراقي أن الانتهاكات التركية تجاوزت ألفي انتهاك منذ 2018.