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وزيرة الخزانة الأميركية: التضخم مرتفع للغاية والاقتصاد الأميركي يتباطأ

وزيرة الخزانة الأميركية: التضخم مرتفع للغاية والاقتصاد الأميركي يتباطأ
الأحد ٢٤ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٩ بتوقيت غرينتش

قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن التضخم مرتفع للغاية وأن الاقتصاد الأميركي يتباطأ، مشيرة في الوقت ذاته إلى عدم وجود مؤشرات على حدوث ركود.

العالم - الأميرکيتان

وفي مقابلة مع شبكة "إن بي سي" تم بثها يوم الأحد، قالت يلين: "الاقتصاد يتباطأ. في العام الماضي كان هناك نمو سريع بنحو 5.5%، وتمكنّا من إعادة الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم خلال الوباء. سوق العمل الآن قوي للغاية.. هذا ليس اقتصادا في حالة ركود، لكننا الآن في فترة انتقالية تباطأ فيها النمو. هذا أمر ضروري".

وأضافت: لكنكم لا ترون أي بوادر في الوقت الحالي، فالركود هو انكماش واسع يؤثر على العديد من قطاعات الاقتصاد. إنه ليس موجودا.

ومع ذلك، أشارت يلين إلى أن التضخم مرتفع للغاية. وقالت: صدرت تعليمات لمجلس الاحتياطي الفيدرالي باتباع سياسة من شأنها أن تقلل التضخم. أتوقع أن يكون هذا ناجحا.

ورغم نفي وزيرة الخزانة الأميركية، إلا ان المتابعين للإقتصاد الأميركي، يرون مؤشرات سيئة تحيط بهذا الاقتصاد، وبعضها ناجم من تبعات الحرب الأوكرانية ومردودات الحظر الذي فرضه الغرب على روسيا.

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