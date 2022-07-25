كندا تؤكد مقتل أحد مواطنيها خلال القتال لصالح القوات الأوكرانية

العالم - الأميرکيتان

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية للشؤون الدولية، مارلين غيفريمونت، لشبكة "سي بي سي" الكندية، أن السلطات على دراية بمقتل أحد مواطنيها في أوكرانيا.

وأوضحت أنه لا يمكن الإفصاح عن تفاصيل أخرى عن الأمر.

وأكدت "سي بي سي" أن والدة القتيل أكدت مصرع ابنها، قائلة إنه طالب سابق بجامعة مونتريال، وعمل في السابق كرجل إطفاء وفي خدمة العملاء لإحدى شركات التوصيل.

وكانت الخارجية الأمريكية، أشارت الجمعة، إلى مقتل مواطنين أمريكيين اثنين خلال القتال بجانب القوات الأوكرانية في دونباس، دون الإعلان عن اسميهما.

كانت مجلة "بوليتكو" نشرت، السبت، عن مقتل الأمريكي لوك لوسيزين وبريان يونغ، والكندي إميل أنطوان روي سيرويس، وإدوارد سيلاندر باترينياني من السويد، وذلك خلال القتال في جنوب شرق أوكرانيا يوم 18 تموز/يوليو الجاري.

وحذرت وزارة الدفاع الروسية، بوقت سابق هذا الشهر، مواطنين بريطانيين وثلاثة أمريكيين من العواقب الوخيمة لقرارهم السفر إلى نقطة تجمع للمرتزقة في بولندا.

وذكرت الوزارة أنه وفقًا للقانون الإنساني الدولي، فإن المرتزقة الأجانب ليسوا مقاتلين وأفضل ما ينتظرهم في حالة القبض عليهم أحياء، المحاكمة والسجن لفترات قصوى.

ولفتت الوزارة إلى أنه "كما ذكرنا سابقا، على عكس التصريحات الكاذبة لممثلي نظام كييف بشأن المرتزقة الأجانب المزعومين الذين وصلوا إلى أراضي أوكرانيا البالغ عددهم 20 ألفً، فإن عددهم الحقيقي أقل بكثير".

نشرت وزارة الدفاع الروسية بيانات عن عدد المرتزقة الأجانب في أوكرانيا، وأشارت إلى أنه منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، وصل أكثر من 7.1 ألف مرتزق من أكثر من 60 دولة إلى الأراضي الأوكرانية.

وتبين من الجدول أن معظم المرتزقة الأجانب يصلون إلى مناطق المعارك في أوكرانيا من بولندا. في المجموع، منذ بداية العملية الخاصة، وصل 1835 مرتزقًا إلى أوكرانيا من بولندا، تم القضاء على 544 منهم، وغادر أوكرانيا 347 شخصا، وبقي 944 شخصا.

كما ذكرت الوزارة أنه فقط "خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، ونتيجة للأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية ووحدات الدفاع الشعبي لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، انخفض عدد المرتزقة في أوكرانيا من 3221 شخصا إلى 2741 شخصا. هذه المرة، على الرغم من وصول 151 من المرتزقة، قُتل 391 مسلحًا، وسارع 240 من المرتزقة إلى التقهقر إلى خارج أراضي أوكرانيا".