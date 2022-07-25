سيناتور أمیركي: مذنبو ارتفاع اسعار الوقود هنا بيننا ليس بوتين!

العالم - الأميرکيتان

وقال بلاك في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": القيادة الأمريكية تقود نفسها إلى طريق مسدود من خلال سياسة فرض العقوبات ضد روسيا، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وأضاف: حان الوقت للتوقف عن اتهام (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين في ارتفاع أسعار الوقود، فروسيا لم تفرض قيودا على تصدير الفحم والنفط والغاز الطبيعي، بل إن الكونغرس الذي فرضها.

وتابع: لذلك دعونا نتوقف عن البحث عن المذنبين في مكان آخر، لأنهم هنا معنا.

وتابع أن "أوروبا تعمل على مبدأ مماثل، وبالتالي فإن الاتحاد الأوروبي الذي يتحدث عن انخفاض كبير في إمدادات الغاز عبر خط أنابيب السيل الشمالي 1 لا يريد الاعتراف بأن هذا حدث بسبب عدم رغبة كندا في إعادة التوربينات التي تم إصلاحها في الوقت المناسب".

وأكد أن "سياسة الغرب هذه غير عقلانية ومدمرة لأنها تؤدي إلى اضطرابات اقتصادية ضخمة".