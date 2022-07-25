البرلمان الايراني يؤكد الحصول على ضمانات كافية من الجانب الأمريكي في حالة العودة للاتفاق النووي

العالم - ايران

وقال عموئي بان باقري قدم تقريراً عن آخر التطورات السياسية والدولية وانشطة جهاز السياسة الخارجية.

واضاف: ان نائب الخارجية شرح بالتفصيل أبعاد الأزمة في أوكرانيا وتداعياتها على التطورات الدولية والإقليمية، كما تم شرح موضوع رحلة جو بايدن إلى المنطقة والسيناريوهات المحتملة لهذه الرحلة وفشل الرئيس الأمريكي في تحقيق الأهداف التي كان يبتغيها من ورائها.

وقال: كما تم شرح الإجراءات التي اتخذت في جهاز السياسة الخارجية للبلاد خلال العام الاخير لمتابعة عضوية إيران في منظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس بلس.

وفي إشارة إلى تأكيد باقري على استقرار علاقات إيران مع مختلف الدول ، قال عموئي: إن تثبيت مكانة إيران في الممرات الدولية وتعزيز مبادلات الطاقة في المنطقة من بين القضايا التي تستهدفها وزارة الخارجية ، والتي ورد ذكرها من قبل نائب الخارجية.

وقال عموئي: في جانب آخر من الاجتماع شرح باقري عملية المفاوضات النووية ، وأن العلاقة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأعضاء 4 + 1 مستمرة عبر بوريل ومورا منسقي السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وان القضايا قيد البحث والمناقشة.

وأضاف: في هذا الاجتماع ، أكد النواب على الحصول على ضمانات كافية من الجانب الأمريكي في حالة العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة.

وأشار المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى إلى حل وتسوية قضايا الضمانات التي تم التأكيد عليها في هذا الاجتماع وقال: ان كبير المفاوضين الايرانيين والنواب الحاضرين في الاجتماع اكدوا على السعي لتحقيق هدف المنفعة الاقتصادية للشعب الإيراني من الاتفاق المحتمل كما أكد الممثلون في هذا الاجتماع على أهمية التحقق من اجراءات الطرف الآخر ورفع العقوبات في حالة التوصل إلى اتفاق.