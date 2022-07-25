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الأمن الفدرالي الروسي: إحباط عملية للاستخبارات الأوكرانية لتجنيد طيارين روس واختطاف مقاتلات

الأمن الفدرالي الروسي: إحباط عملية للاستخبارات الأوكرانية لتجنيد طيارين روس واختطاف مقاتلات
الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الاثنين، عن إحباط عملية للاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كانت تهدف لتجنيد طيارين روس واختطاف مقاتلات.

العالم- روسيا

وبحسب جهاز الأمن الفدرالي الروسي فإن " الاستخبارات الأوكرانية كانت تعمل بالتنسيق مع استخبارات حلف شمال الأطلسي، وقدمت الاستخبارات البريطانية الدعم الرئيسي في هذه العملية."

وعملت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تحت إشراف السلطات في كييف، وحاولت تجنيد وإغراء طيارين عسكريين روس مقابل مكافأة مالية وضمانات للحصول على جنسية إحدى دول الاتحاد الأوروبي.

وتهدف العملية الاستخباراتية إلى إقناع الطيارين الروس بالإقلاع والهبوط في المطارات التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية.

وخلال العملية الاستخباراتية الروسية المضادة، تم الحصول على معلومات ساعدت القوات الروسية في استهداف عدد من المنشآت العسكرية الأوكرانية.

كما تم تحديد موظفي الاستخبارات الأوكرانية المشاركين في العملية والمتواطئين معهم.

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