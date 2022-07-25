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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
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لن ننسی
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ناصر كنعاني: الاستطلاعات تؤكد ان اكثر من 76% بالمنطقة يرفضون وجود هذا الكيان
ناصر كنعاني: الكيان الصهيوني لايستطيع ان يكون شريكا في سياسات المنطقة
ناصر كنعاني: الكيان الصهيوني منذ تاسيسه هو مصدر زعزعة الامور في المنطقة وان جرائمه مستمرة وطبيعته واضحة للجميع
ناصر كنعاني: لانرى ان القرارات التي تصدرها المحاكم السويدية صحيحة ونسعى لاقناع السلطات السويدية تغيير سلوكها
ناصر كنعاني: الحكم الصادر بحق المواطن الايراني حميد نوري غير صحيح وندعو لحل المشكلة عبر الطرق الدبلوماسية
ناصر كنعاني: ليس لدينا منهاج للتقليل من مستوى علاقاتنا مع السويد
ناصر كنعاني: نسعى لتنمية علاقاتنا مع اوروبا وعلاقاتنا هي على اساس المصالح المشتركة
ناصر كنعاني: هناك مشرع قرار لايران مع روسيا سيتم التوقيع عليه في المستقبل
ناصر كنعاني: ايران تؤكد دوما بان سياساتها مع دول الجوار ستكون متوازنة والعلاقات بين ايران وروسيا جيدة ومتعددة الابعاد
ناصر كنعاني: لدينا علاقات ودية مع سريلانكا ولاتزال مستمرة ونتابع بقلق تطوراتها السياسية
ناصر كنعاني: هناك مشرع قرار لايران مع روسيا سيتم التوقيع عليه في المستقبل
الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش
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