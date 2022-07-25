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باختصار..العراق وتركيا أجواء توتر

الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

العراق رفع شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي ضد "الإعتداءات التركية" الأخيرة على أراضيه.

العالم - باختصار

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