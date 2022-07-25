الجمود يسود ملف حكومة لبنان والعد العكسي بدأ لإنجاز اتفاق الترسيم

العالم - لبنان

كذلك بدأ العد العكسي لإنجاز اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع كيان العدو، في ظل حديث عن زيارة قريبة للمفاوض الأمريكي عاموس هوكشتاين إلى بيروت.

وفي السياق ذكرت صحيفة الجمهوريّة اليوم الاثنين ، أنّه بدا من مواقف المعنيين بالاستحقاق الحكومي ومن التطورات التي تعيشها البلاد، انّ النظر قد صُرف كلياً عن مسألة تأليف حكومة جديدة لمصلحة تصريف اعمال، يتفرّغ له حالياً رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي، الذي عاد مكتبه الاعلامي إلى توزيع مواعيد لقاءاته ونشاطاته مسبقاً، في خطوة تؤكّد أن لا لقاء مرتقباً بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون للبحث في التأليف، انما يمكن ان يحصل لقاء لمناقشة ملفات اخرى.

وأكّد مصدر رفيع ، انّ الاتصالات متوقفة بهذا الشأن، ولا حرارة تُرصد في أي من الهواتف المعنية، التي بدأت تتحدث عن الاستحقاق الرئاسي والتحضير لمعركة ستُفتح من الباب العريض، بعد إتمام اتفاق الترسيم بين لبنان وإسرائيل عبر الامم المتحدة.

وكشف أنّ العد العكسي بدأ لانجاز الاتفاق، وانّ المدير العام للأمن العام اللّواء عباس ابراهيم يتابع مفاوضاته مع الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين، الذي يُتوقع ان يزور لبنان قريباً، ليسلّم الردّ النهائي على مطالبة لبنان بالحصول على حقوقه كاملة بموجب ترسيم الحدود البحرية (الخط 23 + حقل قانا + 475 كلم جنوب الخط نفسه).

وأشار المصدر إلى انّ الاتجاه ينحو إلى رفض توقيع اتفاقية مشتركة مع العدو، وانّ مسألة آلية التوقيع ومكان التوقيع بدأت تُبحث على مستوى عالٍ.