رفض الصهينة

خاص بالعالم

وقد بلغ رفض البحرينيين شعبياً وسياسياً لسياسة النظام حداً قوياً عبر عن نفسه بالمسيرات والفعاليات الشعبية في مناطق عدة، او من خلال المواقف السياسية للجمعيات المشكلة من مختلف اطياف المجتمع البحريني.

وهذا يدل على ان الشعب في البحريني اجمع على رفض لما يقوم به النظام البحريني من اخذ البلاد نحو المحاور المعادية، ومحاولة طمس هويتها الوطنية المناصرة تاريخياً للقضية الفلسطينية.

يناقش برنامج "حديث البحرين" هذا الموضوع مع ضيفي الحلقة:

عضو المجلس العلمائي في البحرين فضيلة الشيخ حسن العصفور

الاعلامي البحريني الدكتور جواد عبد الوهاب