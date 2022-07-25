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رفض الصهينة

الإثنين ٢٥ يوليو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

یواصل النظام في البحرين العمل على صهينة البلاد سواء عبر توسيع مجالات التطبيع على كافة الصعد او ربطها مصيرها بالكيان من خلال تشكيل تحالفات امنية وعسكرية مع العدو تجعل من البحرين منصة اسرائيلية.

خاص بالعالم

وقد بلغ رفض البحرينيين شعبياً وسياسياً لسياسة النظام حداً قوياً عبر عن نفسه بالمسيرات والفعاليات الشعبية في مناطق عدة، او من خلال المواقف السياسية للجمعيات المشكلة من مختلف اطياف المجتمع البحريني.

وهذا يدل على ان الشعب في البحريني اجمع على رفض لما يقوم به النظام البحريني من اخذ البلاد نحو المحاور المعادية، ومحاولة طمس هويتها الوطنية المناصرة تاريخياً للقضية الفلسطينية.

يناقش برنامج "حديث البحرين" هذا الموضوع مع ضيفي الحلقة:

عضو المجلس العلمائي في البحرين فضيلة الشيخ حسن العصفور

الاعلامي البحريني الدكتور جواد عبد الوهاب

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